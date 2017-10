Compania Dedeman, din Bacău, a devenit acționar semnificativ la societatea Transelectrica, după ce a cumpărat 0,68% din acțiunile acesteia și a ajuns la un pachet de 5,56% – a anunțat unul dintre acționarii Dedeman, Adrian Pavăl la Bursa de Valori București (BVB) unde a avut loc tranzacția. Anterior, Dedeman, deținută de Dragoș și Adrian Pavăl, deținea 4,88%. Adrian Pavăl a precizat că acționarii Dedeman nu au tranzacționat concertat cu alte persoane în acest sens. Pachetul Dedeman în Transelectrica are o valoare de piață de aproximativ 25 de milioane de euro.

Transelectrica a realizat, în primul semestru din acest an, un profit net de 98 milioane lei, în scădere cu 31%, comparativ cu perioada similară din 2016 – tot conform unui raport transmis BVB, dar profitul net a înregistrat o scădere de aproximativ 30,62% față de cel înregistrat în primul semestru din 2016 (98 de milioane de lei de la 142 de milioane de lei), evoluție determinată în principal de scăderea veniturilor din serviciul de transport al energiei electrice. Dragoş Pavăl şi Adrian Pavăl, acționarii Dedeman, au preluat, recent, și un pachet de 20% din acțiunile afacerii Moldova Farming Bacău, controlată de soții Gabriela și Cătălin Grigoriu, vânzătoarea afacerii Comfert Bacău către firma irlandeză Origin. Proprietarii lanțului de bricolaj Dedeman au intrat ca acționari minoritari prin intermediul companiei PIF Industrial Bacău, unde dețin fiecare câte 50% din acțiuni. Moldova Farming a raportat pentru anul 2016 o cifră de afaceri de 17,3 milioane de lei și un profit net de 4 milioane de lei din cultivarea cerealelor. În februarie, Dedeman a plătit 2,3 milioane de euro pentru preluarea unui pachet de 28,9% din producătorul de blocuri ceramice Cemacon. De asemenea, pe 1 iunie, Dedeman anunța semnarea unui acord pentru cumpărarea proiectului de birouri AFI Park de la grupul israelian AFI. În vară însă, Dedeman s-a retras din achiziție.

