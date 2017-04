În Bacău, se simte că a venit primăvara. La acest sentiment de prospeţime contribuie din plin şi strădaniile lucrătorilor de la Direcţia de Servicii Publice din cadrul Primăriei Bacău. Marţi, 4 aprilie, o parte dintre aceştia erau angrenaţi într-o amplă acţiune de cosmetizare a zonei din faţa Sălii „Ateneu” de pe strada Războieni. După ce, o bună bucată de vreme, spaţiul verde din jurul Ateneului suferea acut la capitolul imagine, se pare că, în această primăvară, faţa acestui important pol al culturii băcăuane va avea parte de o transformare binevenită, conform proiectelor anunţate de Daniel Roşu, şeful Direcţiei de Servicii Publice. Ţelul celor de la Spaţii Verzi este acela de a adăuga, la sonorităţile muzicienilor, o simfonie de culori naturale. 0 SHARES Share Tweet

