In urma cu cinci ani, un tânar si-a gasit sfârsitul intr-o groapa de trei metri adâncime, sapata pe partea carosabila a unui drum judetean si lasata nesemnalizata. R.R.I (19 ani) conducea un motoscuter si se deplasa, impreuna cu prietena lui, pe drumul judetean DJ 252, spre localitatea Parincea.

Baiatul a observat târziu una dintre gropile de pe banda sa de mers, a frânat, dar nu a putut evita obstacolul. Motoscuterul pe care se aflau cei doi tineri a plonjat în groapa. Singura care si-a revenit a fost prietena tânarului, D.D.V., care a încercat disperata sa-l caute, insa, din cauza întunericului si a faptului ca o parte a gropii era umpluta cu apa, nu a reusit sa îl gaseasca.

A iesit din groapa si a încercat sa opreasca masinile care treceau prin zona, dar niciun sofer nu i-a dat atentie. Speriata si in stare de soc, D.D.V. a început sa strige dupa ajutor îndreptându-se spre localitatea Bibiresti. Strigatele ei au fost auzite de un localnic care a sunat la numarul unic de urgenta.

La locul accidentului au venit politisti de la postul din Ungureni si din Parincea care au inceput sa caute, cu lanterne, prin gropile sapate in drum. Si tatal victimei, R.S., a fost anuntat despre accidentul în care a fost implicat fiul sau. De altfel, acesta a fost cel care a intrat în groapa în care era cazut baiatul lui si a reusit sa-l scoata la suprafata.

Personalul ambulantei a facut manevre de resuscitare, dar in cele din urma s-a constatat decesul tânarului. Verificarile ulterioare au aratat ca groapa in care a murit baiatul, cu dimensiuni de 3,05 metri adâncime din care pâna la înaltimea de 1,10 metri era umpluta cu apa, ocupa întregul sens de deplasare a victimei si avea lungimea de 4,60 metri, iar pentru semnalizarea ei erau folosite trei panouri nereflectorizante.

„Panouri vopsite în alb si rosu, fara însa a fi reflectorizante”

De aceasta tragedie au fost gasiti vinovati inculpatul G.V., angajat al SC Axa Group SRL Bacau si responsabil de organizarea si supravegherea traficului, si constructorul SC Axa Group, trimisi in judecata pentru ucidere din culpa si neluarea masurilor corespunzatoare pentru semnalizarea obstacolelor sau a lucrarilor pe drumurile publice.

„Gropile sapate pe partea carosabila a drumului au fost semnalizate de catre executantul lucrarii, respectiv de echipa de lucratori aflata în subordinea învinuitului G.V., prin montarea a câte trei panouri vopsite în alb si rosu, fara însa a fi reflectorizante”, au concluzionat anchetatorii.

Se stia ca Axa Group folosea o modalitate defectuoasa de semnalizare

In fata instantei, G.V. si-a mentinut declaratia de la urmarirea penala prin care arata ca semnalizarea gropilor era facuta cu trei panouri vopsite în alb si rosu, legate între ele cu o banda de nailon colorata cu dungi albe si rosii, panouri care se intâmpla sa mai dispara pe timpul noptii. El a mai spus ca nu intrase în posesia schemelor de semnalizare aprobate de politia rutiera si ca nu a putut folosi decât panourile puse la dispozitie de catre angajator.

De altfel, si un inginer constructor de la Tehnostrade SRL, firma care subcontractase lucrarea catre Axa Grup a sustinut ca aceasta folosea o modalitate defectuoasa de semnalizare a obstacolelor. Cu câteva luni inainte de accident, Tehnostrade notificase si in scris Axa Group despre neregulile constatate, inclusiv în ceea ce priveste semnalizarea rutiera, solicitând remedierea de urgenta.

Pe parcursul procesului, s-a criticat si lipsa de implicare a consultantului lucrarii si a Consiliului Judetean Bacau, „institutii abilitate sa controleze modul de executie a lucrarilor de gestiune a traficului, pe durata executiei lucrarilor, iar aceste institutii nu au semnalat neconformitati referitoare la indicatoarele temporare de semnalizare a lucrarilor”.

Singurul vinovat pentru aceasta tragedie ramâne angajatul

Potrivit raportului de constatare medico-legala, tânarul a murit ca urmare a asfixiei mecanice prin înec. In acelasi timp, expertiza tehnica a aratat ca viteza de deplasare a mopedului înainte de accident era de aproximativ 30 km/h, iar accidentul s-a produs din cauza nesemnalizarii obstacolului de pe partea carosabila. Singurul vinovat pentru aceasta tragedie ramâne, insa, angajatul, pentru ca anul trecut Axa Group a fost radiata.

Astfel, Judecatoria Bacau a dispus încetarea procesului penal pornit împotriva SC Axa Group. G.V. a fost condamnat, in prima instanta, la 1 an si 10 luni inchisoare

cu suspendare, plus plata unor daune materiale si morale de 5.000 lei, respectiv 45.000 lei, fata de 310.000 lei cât ceruse tatal baiatului.

Curtea de Apel a majorat despagubirile la care a fost obligat inculpatul G.V. de la 5.000 lei la 10.000 lei, daune materiale, si de la 45.000 la 90.000 lei, daune morale. Sentinta este definitiva.

Cazul este aproape tras la indigo cu cel in care un politist rutier a murit dupa ce a cazut intr-o groapa prost semnalizata pe o strada din Bucuresti. Politistul respectiv facea parte din dispozitivul de insotire al ministrului de interne Gabriel Oprea. In cazul de la Bucuresti procurorii l-au acuzat pe Oprea de ucidere din culpa in vreme ce aspectul proastei semnalizari a gropii nu a fost luat in calcul si nici nu s-au strâns probe.