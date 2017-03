Sport Cu lanterna-n ochi Știința Bacău- VCM Piatra Neamț 2-3 (-23, -23, 15, 20, -11) de Dan Sion - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Voleibaliștii Științei au pus punct seriei de patru victorii în campionat. Atunci când ne așteptam mai puțin. Și în fața cui nu ne așteptam deloc. Sâmbătă, în etapa a 20-a a Diviziei A1, studenții au fost învinși acasă, cu 3-2, de „lanterna roșie”, VCM Piatra Neamț, echipă care în precedentele 19 runde mai obținuse o singură victorie. Specializată în tie-break-uri (șase până acum), Știința a dus și meciul cu pietrenii până în setul cinci. Revenind de la 0-2 la „general”. Ce-i drept, atât în primul set, cât si în al doilea, gazdele au condus jocul până înspre punctul 20, pentru ca ulterior să se prăbușească, cedând ambele acte cu 25-23. Come-back-ul Științei, care a câștigat seturile trei și patru destul de clar, la 15, respectiv 20, lăsa impresia că revenirea se va materializa cu o victorie de două puncte. Numai că băcăuanii au comis-o și în tie-break, pierzând actul de final cu 15-11 și meciul cu 3-2. Știința ratează ocazia de a rămâne egala la puncte (23) a echipelor de pe locurile 7 și 8, riscând să încheie sezonul regulat la cota 21, în condițiile în care miercuri, va primi vizita campioanei SCM U Craiova, iar sâmbătă, în ultima etapă, se va deplasa la Baia Mare. În meciul cu VCM Piatra Neamț, antrenorul științei, Cornel Pădurare a utilizat următoarea garnitură de start: Ivkovici, Someșan, Vițelaru, Cimili, Marinca, Csoma, Ghimeș- libero. Rezultatele etapei a 20-a: Tricolorul Ploiești- Unirea Dej 3-0, Steaua- U Cluj 3-0, VM Zalău- CSM București 3-0, Explorări Baia Mare- VC Caransebeș 3-2, Știința Bacău- VCM Piatra Neamț 2-3. Meciul SCM U Craiova- Arcada Galați s-a jucat ieri. 1. Steaua București 20 16 4 53-20 48p.

2. VM Zalău 20 16 4 52-21 47p.

3. SCM U Craiova 19 15 4 48-17 43p.

4. Arcada Galați 19 15 4 48-24 43p.

5. Tricolorul Ploiești 20 14 6 47-30 40p.

6. CSM București 20 11 9 40-34 34p.

7. Explorări B. Mare 20 7 13 34-45 23p.

8. VC Caransebeș 20 7 13 33-45 23p.

9. Știința Bacău 20 7 13 31-47 21p.

10. Unirea Dej 20 5 15 27-51 17p.

11. U Cluj 20 4 16 19-51 13p.

12. VCM P. Neamț 20 2 18 11-58 5p. Programul etapei a 2-1, penultima a sezonului regulat (miercuri, 8 martie): Știința Bacău- SCM U Craiova (ora 17.00), VCM Piatra Neamț- Știința Explorări Baia Mare, VC Caransebeș- VM Zalău, CSM București- Steaua (ora 19.00, Digi), U Cluj- Tricolorul Ploiești, Unirea Dej- Arcada Galați.

