Cu gândul la Basarabia

Complexul Muzeal "Iulian Antonescu" din Bacău a găzduit, sâmbătă 25 martie, o conferință culturală la aniversarea a 99 de ani de la Unirea Basarabiei cu România. La acest eveniment au fost prezenți vicepreședintele Consiliului Județean Bacău, Marius Gheorghiță, membri ai Filialei Bacău a Asociației Pro Basarabia și Bucovina, un grup de studenți din Republica Moldova care își continuă studiile în orașul lui Bacovia, numeroși invitați între care s-a aflat și expertul UNESCO Ionuț Filip, de la Ministerul Culturii și Identității Naționale. Evenimentul a fost moderat de către Mariana Popa, director al Complexului Muzeal "Iulian Antonescu" din Bacău."Avem datoria de a lupta pentru Basarabia și să o aducem acasă, să avem 'o Românie Mare'! Sperăm ca să avem această veste bună, ca Basarabia 'să revină acasă', fiind obligați ca să păstrăm limba, cultura, religia și bunul trai al oamenilor", a afirmat în cuvântul său Marius Gheorghiță, vicepreședintele Consiliului Județean Bacău. Prezentând o comunicare științifică ancorată în realitate ("Și totuși Basarabia este România!"), prof. dr. Anton Coșa a subliniat faptul că "Istoria Basarabiei e parte a Istoriei Moldovei, constituindu-se în Istoria României, lupta, condițiile istorice fiind aceleași și înainte și după Unirea din 1859, granița de la Prut neputând niciodată să oprească ideile românismului… Basarabia a fost ruptă din trupul românismului în momentul când se deștepta ideea conștiinței naționale". Prof. dr. Anton Coșa a amintit în comunicarea sa și cugetarea rostită de poetul basarabean Alexei Mateevici: "suntem moldoveni și facem parte dintre fii poporului român. Să-i luminăm pe toți cu o lumină dreaptă: nu avem două țări, două limbi ci numai una, aceeași cu cea de peste Prut!" După ce a recitat o poezie scrisă de Radu Gyr, lectorul universitar Gabriel Puiu, vicepreședinte al Asociației "Pro Basarabia și Bucovina" din Bacău a adus imboldul "fiind un popor puternic, cu multe calități, să punem umărul , prin tot ceea ce facem, la înfăptuirea Unirii cu Republica Moldova!" Ion Seniuc, președintele de onoare al Asociației Refugiaților din Basarabia, Bucovina de Nord și }inutul Herța, a făcut o amplă radiografie a evenimentelor actuale de dincolo de Prut și a considerat că "pe linie culturală se poate face mult mai multe pentru Basarabia, nu numai pentru capitala sa – Chișinău ci și pentru orașele și satele sale". Gânduri curate, cu recitarea unor versuri dar și interpretarea unor melodii au fost aduse de de studenții basarabeni Sergiu Eremencu și Tatiana Captaciuc, la acest eveniment fiind prezent și Ilie Baxan, reprezentantul Grupului de Inițiativă a Tinerilor Basarabeni din Bacău. ~n timp ce colonelul (rezervă) Paul Valerian Timofte, președintele Filialei Bacău a Asociației Naționale Cultul Eroilor, a menționat că "nu se mai compară ce a fost în urmă cu 99 de ani cu ceea ce este în prezent", directorul Complexului Muzeal "Iulian Antonescu" , Mariana Popa a adus semnele optimismului, ea adresând chemarea "să nu ne uităm istoria și dacă nu am reușit la un mare moment istoric ca Basarabia să revină în vechile granițe, să nădăjduim că nu este totul pierdut!"

