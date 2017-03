Actualitate Comăneşti: O fetiţă de 7 luni a murit într-un incendiu de Geta Panaite - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter – se pare că fratele ei, în vârstă de 4 ani, s-ar fi jucat cu chibriturile şi aşa s-a iscat focul Tragedia s-a petrecut miercuri dimineaţă, la o locuinţă de pe strada Pârâul Sec, din oraşul Comăneşti, pompierii de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Bacău fiind solicitaţi să intervină şi să stingă focul. Când au ajuns acolo, salvatorii au constatat că o fetiţă de 7 luni suferise arsuri pe circa 80 la sută din suprafaţa corpului şi a fost transportată de urgenţă la spitalul din Comăneşti şi urma să fie preluată de un elicopter Smurd, pentru a fi dusă la Bucureşti, însă a murit la scurt timp. Pompierii cred că cel mai probabil incendiul a avut drept cauză jocul copiilor cu focul. Se pare că fetiţa era singură acasă cu fratele ei de 4 ani, mama fiind plecată în oraş, iar băiatul s-ar fi jucat cu chibriturile şi ar fi provocat incendiul. În urma evenimentului, poliţiştii au întocmit dosar penal şi fac cercetări pentru ucidere din culpă şi distrugere, însă o altă anchetă a fost deschisă şi de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău, pentru că femeia mai are încă şase copii. 3 SHARES Share Tweet

