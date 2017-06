Actualitate CNAIR introduce restricții de circulație de Desteptarea - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere introduce restricții de circulație pentru autovehiculele mai mari de 7,5 tone, sâmbătă, în intervalul orar 10:00-21:00, în 27 de județe afectate de codul roșu și portocaliu de caniculă. Aceste județe sunt: Mehedinți, Gorj, Vâlcea, Dolj, Olt, Argeș, Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Dâmbovița, Prahova, Brașov, Covasna, Buzău, Ialomița, Călărași, Constanța, Tulcea, Brăila, Galați, Vrancea, Bacău, Vaslui, Neamț, Iași, Suceava și Botoșani. Excepție de la această măsură fac transporturile de persoane; transporturile de animale vii și de produse perisabile de origine animală și vegetală; vehiculele care participă la intervenții în caz de forță majoră; transporturile funerare; transporturile poștale; transporturile de echipamente de prim ajutor; transporturile pentru distribuire de carburanți; transporturile de mărfuri sub temperatura controlată; transporturile pentru tractări vehicule avariate; transporturile pentru distribuirea de apă și hrană în zonele calamitate; transporturile cu vehicule specializate destinate prin construcție salubrizării; transporturile cu apă îmbuteliată; transporturi produse provenite din exploatări agricole. Restricționarea circulației este necesară pentru protecția sectoarelor de drum asfaltat pe care, din cauza temperaturilor ridicate din timpul zilei, se produc deformări majore ireversibile cu pierderea stabilității, explică reprezentanții CNAIR. Administrația Națională de Meteorologie a emis vineri o atenționare Cod roșu de temperaturi extreme și disconfort termic pentru 19 județe și municipiul București, valabilă sâmbătă, între orele 10:00 — 21:00. Potrivit meteorologilor, sâmbătă, în Capitală și în județele Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Călărași, Ialomița, Galați, Brăila, Vaslui și Iași, precum și în zona joasă de relief a județelor Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Buzău, Vrancea, Bacău și Neamț, se vor înregistra temperaturi maxime extreme comparabile cu recordurile absolute ale perioadei, situate frecvent între 38 și 41 de grade, iar în sudul Olteniei și al Munteniei valorile termice vor urca spre 42-44 de grade. De asemenea, ANM a emis atenționare Cod portocaliu pentru județele Tulcea, Constanța, Brașov, Covasna, Botoșani, cea mai mare parte a județelor Mehedinți, Gorj și Suceava, precum și nordul județelor Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Prahova și Buzău și vestul județelor Vrancea, Bacău și Neamț, unde disconfortul termic se va menține accentuat, indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse în general între 36 și 38 de grade, iar în zona montană vor fi cu mult mai ridicate decât normele perioadei. 1 SHARES Share Tweet

