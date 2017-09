O cisterna, incarcata cu 12 tone de aditivi, s-a rasturnat, aseara, la Magura. Potrivit politistilor, soferul de 26 de ani, din Bucuresti, nu ar fi adaptat viteza in curba, a pierdut controlul ansamblului si s-a rasturnat. In urma accidentului nu s-au inregistrat victime. Conducatorul auto a fost testat cu etilotestul, rezultatul fiind negativ. El a fost sanctionat. 2 SHARES Share Tweet

