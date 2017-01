Educatie Cine conduce Inspectoratul Școlar - asta în condițiile în care inspectorul școlar general, prof. Theodora Șotcan a devenit deputat de Bacău în urma alegerilor din decembrie de Roxana Neagu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) este condus acum cu delegație. Asta după ce, inspectorul școlar general, prof. Theodora Șotcan, a devenit deputat de Bacău, din partea Partidului Social Democrat, în urma alegerilor parlamentare din decembrie. Până la numirea cu detașare în interesul învățământului a unui alt inspector școlar general la ISJ Bacău, pe care o va face direct ministrul Educației, atribuțiile acestei funcții au fost preluate, de ieri, 4 ianuarie 2017, de inspectorul școlar general adjunct prof. Ida Vlad (foto). „Practic, e doar o preluare de atribuții, pe perioadă determinată, până va fi emis acel ordin de ministru. În paralel voi continua și activitatea de inspector școlar adjunct.”

prof. Ida Vlad, inspector școlar general adjunct ISJ Bacău De altfel, prof. Ida Vlad a mai fost delegată să preia aceste atribuții atât pe perioada campaniei electrorale, când prof. Theodora Șotcan și-a luat concediu, cu acordul ministerului de resort, cât și pe perioada de după alegeri, până la finele anului trecut. Cât va fi deputat, mandatul de inspector școlar general al prof. Theodora Șotcan este suspendat. Tocmai de aceea se merge pe varianta unei numiri cu detașare pe această funcție și nu pe organizarea unui concurs. Prof. Theodora Șotcan a condus Inspectoratul Școlar Județean Bacău, de pe cea mai înaltă funcție, din iulie 2012, venind pe acest post după ce a fost director la Colegiul Național „Costache Negri" din Tg Ocna. Până în vara anului 2015 a fost inspector școlar general cu detașare în interesul învățământului prin ordin al ministrului Educației, iar de la sfârșitul lunii iulie 2015 a primit un mandat de conducere de patru ani, urmare a faptului că a trecut cu brio (media generală 9.50, cu două probe notate cu notă maximă și o a treia, proba de dosar, la care a fost depunctată doar pentru că nu deține titlul de doctor) concursul organizat, la nivel național, pentru ocuparea acestei funcții. Prof. Ida Vlad, ocupă, tot prin concurs, funcția de inspector școlar general adjunct la ISJ Bacău din luna mai 2016, după ce, ani de zile a lucrat în aceeași instituție, dar ca inspector pentru managementul resurselor umane. A doua funcție de inspector școlar general adjunct din ISJ Bacău este ocupată, tot prin concurs, dar din luna octombrie 2016, de prof. Ana-Maria Egarmin.

