Cele de mai succes afaceri, premiate de Camera de Comert

Joi, 17 noiembrie, incepând cu ora 14.00, Camera de Comert si Industrie (CCI) Bacau organizeaza, la Sala Ateneu Bacau, Gala Laureatilor Topului Firmelor din judetul Bacau.

Ajunsa deja la a 23-a editie, Gala reprezinta evenimentul de business al comunitatii de afaceri bacauane, dedicat societatilor comerciale care, prin rezultatele lor, reusesc an de an, sa aduca plus valoare economiei bacauane.

„In cadrul festivitatii, va fi comunicata ierarhia firmelor clasate în Topul Firmelor din judetul Bacau – clasament realizat în baza unei metodologii unitare la nivel national, conceputa ca urmare a experientei acumulate de Camerele de Comert si Industrie”, a precizat Doru Simovici, presedintele CCI Bacau.

In urma analizei rezultatelor economico – financiare din anul 2015, conform metodologiei de realizare a Topului Firmelor din judetul Bacau, din cele 10.013 firme cu activitate, au fost eligibile 6.137 firme, pe primele 3 locuri clasându-se 904 firme.