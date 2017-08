Ce declară principalul denunţător din dosarul de corupţie al lui Ciubotaru şi Bădără

Cristian Cojocaru, fost avocat şi principalul denunţător în dosarul de corupţie în care au fost trimişi în judecată fostul deputat Lucian Ciubotaru şi Marcel Bădără, fostul şef al Medicinei Legale din Bacău, şi-a menţinut denunţul în faţa judecătorului de la Tribunal. Lucian Ciubotaru este acuzat de complicitate la trafic de influenţă, iar Marcel Bădără, de trafic de influenţă. Denunţător este fostul avocat Cristian Cojocaru, condamnat la rândul lui pentru fapte de corupţie într-un alt dosar şi care a reuşit să-şi reducă din pedeapsă cu acest denunţ. Articolul poate fi citit integral in editia tiparita. Click aici pentru varianta PDF 0 SHARES Share Tweet

