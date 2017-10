La data de 18 octombrie a.c., în jurul orei 15.00, poliţiştii Postului de poliţi Ştefan cel Mare, au depistat şi reţinut un bărbat de 46 ani din comuna Ştefan cel Mare, bănuit de comiterea infracţiunilor de ameninţare, refuzul testării cu aparatul etilotest şi prelevării mostrelor biologice de sânge şi violare de domiciliu. În fapt, la data de 20 august a.c., bărbatul de 46 ani ar fi ameninţat cu acte de violenţă o localnică de 74 ani, fapt pentru care poliţiştii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ameninţare. La data de 12 octombrie a.c., acelaşi bărbat a fost depistat de poliţişti în timp ce conducea un moped pe raza localităţii Ştefan cel Mare. La solicitarea organelor de ordine, bărbatul în cauză a refuzat să fie testat cu aparatul etilotest şi sa-i fie prelevate mostre biologice de sânge, poliţiştii întocmind un nou dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de refuz sau sustragere de la prelevarea de mostre biologice. La data de 13 octombrie a.c., bărbatul de 46 ani ar fi pătruns fără drept în curtea unei femei din comuna Ştefan cel Mare, care nu se afla la locuinţa de domiciliu, iar din curtea locuinţei ar fi luat mopedul lăsat de poliţişti în custodia femeii, la data de 12 octombrie a.c. Poliţiştii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de violare de domiciliu. Bărbatul de 46 ani a fost reţinut de poliţişti pentru 24 de ore şi va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Oneşti cu propuneri corespunzătoare. 0 SHARES Share Tweet loading...

