Carom rămâne la vânzare pentru 8,6 milioane de euro

Lichidatorul judiciar al proprietarului Carom, compania Energy Bio Chemicals București (aflată în faliment), a anunțat un nou termen pentru cumpărarea caietului de sarcini al licitației de „vânzare directă în bloc cu pas de supraofertare” a bunurilor de pe platforma industrială de la Carom Onești. Acesta este 25 septembrie, dar prețul de pornire a licitației a rămas același, de 8,6 milioane de euro. La prima licitație anunțată se cereau 11,5 milioane de euro. Numai garanția de participare la noua licitație este de aproape 860.000 de euro. Bunurile vizate pentru vânzare sunt terenul fostului combinat de cauciuc sintetic oneștean, construcțiile care au mai rămas în picioare, mijloacele fixe, stocurile de materii prime și produse etc. Viitoarea licitație urmează după alte șapte încercări de vânzare. De societatea Carom a fost interesat, la un moment dat, și Grupul Societățile Comerciale Române, patronat de Ștefan Vuza, care prin societatea Chimcomplex Borzești a efectuat un audit cu privire la bunurile pe care le mai are fostul combinat de cauciuc sintetic. Chimcomplex este singura uzină de pe Platforma Industrială Borzești care mai funcționează, rafinăria Rafo fiind în stare de conservare, iar Carom aproape în totalitate demolat. Recent, la Slănic Moldova grupul de inițiativă pentru înființarea Companiei de Energie, Rafinare și Petrochimie Moldova, care ar putea repune în funcțiune Platforma industrială Borzești, a discutat și despre rolul Carom în acest proiect, iar la Consiliul Județean s-a discutat, la propunerea Camerei de Comerț și Industrie Bacău, un proiect al Parcului Științific și Tehnologic Tehnocity Onești, care ar putea să fie organizat pe structura aceleiași platforme industriale. 0 SHARES Share Tweet

