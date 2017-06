Actualitate Caravana ”Rabla pentru periuța ta”, în Bacău de Roxana Neagu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Încă de la primele ore ale dimineții, sâmbătă, de la 10.00, băcăuanii s-au prezentat la cortul instalat în Parcul Catedralei de Caravana ”Monster – Rabla pentru periuța ta de dinți”, organizată de compania Glaxosmithkline Consumer Heathcare. Bacăul a fost primul oraș din țară unde a poposit această caravană, ajunsă deja la a cincea ediție, a cărui principal scop este cel de promovare a igienei orale, dar și de a oferi informații suplimentare privind educația sanitară. Campania s-a adresat tuturor persoanelor, în special părinților cu copii, care s-au prezentat în fața echipei Monster cu o periuță de dinți uzată și au primit în schimb una nouă, alături de un voucher de 20% reducere pentru achiționarea unei paste de dinți din gama Aquafresh, Sensodyne sau Parodontax. În primele două ore ale campaniei, deja se distribuise 200 de periuțe din cele 1.000 alocate pentru Bacău, ceea ce arată interesul crescut al băcăuanilor pentru această inițiativă lăudabilă, care nu numai că vrea să educe, ci și să tragă un semnal de alarmă, dacă se iau în considerare datele statistice ce spun că românii își schimbă periuța de dinți o dată la 1,5 ani (în mediul rural, chiar o dată la 10 ani), spre deosebire de germani, de exemplu, care în proporție de 77% respectă regula schimbării periuței de dinți o dată la trei luni, așa cum este indicat și de către specialiști, dar și de medicii dentiști. Din Bacău, Caravana ”Monster periuța ta de dinți” și-a continuat drumul prin țară, urmând să se oprească zilele viitoare și prin Sibiu, Galați, Pitești, Craiova sau Oradea. Întregul eveniment este parte a Campaniei ”Zâmbește România”, ce va continua acțiunile de educare privind igiena orală și în unitățile de învățământ, atât din mediul urban, cât și din mediul rural, dar din toamnă, după începerea unui nou an școlar. Totodată, în cadrul unor parteneriate, 1% din valoarea vânzărilor pastelor de dinți din campanie, vor fi investite anul acesta în îmbunătățirea sănătății orale a copiilor din zonele defavorizate ale țării. 0 SHARES Share Tweet

