Onesti „Caravana filmului românesc 2017” în Onești între invitații Caravanei sunt Marcel Iureș, Draga Olteanu Matei și Maia Morgenstern de Petru Done - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Primăria Municipiului Onești va organiza, în perioada 31 iulie – 6 august, în parcul municipal, proiectul cultural „CARAVANA FILMULUI ROMÂNESC – Capodopere ale cinematografiei naţionale / Cartea şi filmul”, derulat cu succes timp de patru ani consecutiv. În prima decadă a lunii august, Caravana va continua demersul cultural şi educaţional prin cele două secţiuni: „Caravana filmului românesc – Capodopere ale cinematografiei naţionale”, care se vor desfăşura cu proiecţii în aer liber în fiecare seară, de la ora 21,00, în parcul municipal Onești. Scopul proiectului este de a reda publicului spre vizionare filmele din patrimoniul naţional, dar şi filme de o incontestabilă valoare realizate în ultimii ani, oferind spectatorilor posibilitatea de a avea acces liber la serile de film românesc. Astfel, pe lângă rememorarea marilor filme artistice româneşti, care au reprezentat momente de mare valoare în istoria filmului naţional, se are în vedere şi cizelarea gustului şi educarea cinematografică a tinerei generaţii. Pana acum, personalităţi importante ale teatrului şi filmului au acceptat să fie invitaţii speciali ai „Caravanei filmului românesc”: Luminiţa Gheorghiu, Stere Gulea, Horaţiu Mălăele, Draga Olteanu Matei, Dorel Vişan, Mircea Diaconu, Nicodim Ungureanu, Şerban Marinescu, Bogdan Ficeac, Ileana Stana Ionescu, Maia Morgenstern, Sebastian Papaiani, Dorel Vişan, Mircea Rusu. „Ne așteptăm ca și în acest an Caravana să se bucure de succes, având în vedere că este un proiect inedit, dar și pentru că la acest eveniment ne vom bucura de prezența la Onești a unor mari artiști români cum ar fi Marcel Iureș, Draga Olteanu Matei sau Maia Morgenstern.”

