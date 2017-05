Actualitate Campanie la Moinești: Liviu Dragnea și Gabriela Vrânceanu Firea îl susțin pe Paul Cotîrleț de Silvia Patrascanu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Liviu Dragnea, președintele Partidului Social Democrat (PSD) și al Camerei Deputaților, și Gabriela Vrânceanu Firea, primarul Capitalei, vicepreședinte al partidului, au fost prezenți, vineri, în Moinești pentru a-l susține pe Paul Cotîrleț, candidat la funcția de primar al municipiului la scrutinul din 11 iunie. Cei doi lideri de la București au fost însoțiți de toată „crema” PSD din județ: senatorul Dragoș Benea, președintele organizației, senatorii Theodora Șotcan și Miron Smarandache, Gabriel Vlase, Claudiu Ilișanu și Costel Dunava, deputați, Sorin Brașoveanu, președintele Consiliului Județean (CJ), Silviu Pravăț, vicepreședinte al CJ, și Cosmin Necula, primarul municipiului Bacău. Întâlnirea cu electoratul a fost precedată de o vizită la Spitalul Municipal Moinești, unde a avut loc inaugurarea RMN-ului achiziționat din fondurile Ministerului Sănătății (90 la sută). Dr. Adrian Cotîrleț, managerul spitalului, le-a prezentat oaspeților istoricul unității, insistând pe cele mai recente investiții. El a vorbit, apoi, despre importanța RMN-ului, plecând de la adresabilitatea foarte mare a Spitalului Municipal Moinești, și despre intenția de a mări spațiul hotelier. Liviu Dragnea și Gabriela Vrânceanu Firea au scris în cartea de onoare a instituției și l-au felicitat pe dr. Adrian Cotîrleț. La ieșire, în drum spre Parcul Tei, liderii PSD au făcut o baie de mulțime. Moineștenii, adunați pe străzile din vecinătate, i-au mulțumit lui Liviu Dragnea pentru măsurile luate de Guvern, i-au cerut să nu cedeze și l-au rugat să se fotografieze cu ei. La locul întâlnirii cu electoratul, pe scenă au urcat Liviu Dragnea, Gabriela Vrânceanu Firea, Dragoș Benea, Adrian Cotîrleț și fiul său, Paul Cotîrleț, candidatul PSD la Primăria Moinești. „Sunt foarte emoționat pentru că sunt aici în calitate de manager, dar mai am o calitate. După 30 de ani simt nevoia unei predări de ștafetă”, a mărturisit dr. Cotîrleț, adăugând că în oraș ar vrea să se mai facă și altceva în afară de spital. Predarea de ștafetă se va face către fiul său, candidat la primărie. ”Acești oameni au venit să garanteze că promisiunile pe care le-ați citit în broșura de campanie sunt realizabile și au girul Guvernului”, a declarat Paul Cotîrleț. Gabriela Vrânceanu Firea le-a amintit celor prezenți în Parcul Tei că este o fiică a Bacăului, apoi a explicat că îl cunoaște bine pe tânărul Paul Cotîrleț din Parlament și că speră să-l vadă primar, ba chiar i-a rugat să-l voteze: „M-aș bucura să pot face și eu ceva pentru Bacău prin Paul Cotârleț!” Liviu Dragnea a lăudat Bacăul și pe Dragoș Benea, apoi a spus, pe un ton ferm, că îl susține pe Paul Cotîrleț. „Am venit aici ca să vă spun că Paul nu candidează în glumă. Paul are în spate un fundament, are în spate un proiect și garanția că acest proiect se va realiza!” Președintele Liviu Dragnea a afirmat că Paul Cotîrleț este unul dintre cei mai apreciați tineri din Parlament, apoi a precizat că el nu va fi primarul PSD, ci primarul moineștenilor. 1 of 25 0 SHARES Share Tweet

