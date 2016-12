Cronica rutiera Bogdan Vodă: S-a izbit cu maşina de un cap de pod de Geta Panaite - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Joi dimineaţă, pe E-85, în localitatea Bogdan Vodă, a avut loc un grav accident rutier. Un şofer de 36 de ani, din Călăraşi, a pierdut controlul maşinii şi s-a izbit violent de un cap de pod. După primele cercetări făcute la faţa locului de către poliţiştii de la Serviciul Rutier, s-ar părea că tânărul a adormit la volan, pe fondul oboselii în conducere. În urma impactului, el s-a ales cu multiple traumatisme şi a fost transportat la spital de către un echipaj de la Serviciul de Ambulanţă, pentru îngrijiri medicale. 0 SHARES Share Tweet

