Blocul medicilor construit de ANL si aflat in patrimoniul Primariei Bacau va fi transferat catre Spitalul Judetean de Urgenta Bacau, cu caracter temporar, astfel incât sa foloseasca medicilor care vin sa lucreze in unitatea spitaliceasca.

Consilierii locali au aprobat transferul de proprietate, in anumite conditii. Printre acestea, se numara si faptul ca respectiva cladire se va intoarce la proprietarul de drept in momentul deschiderii Spitalului Municipal. Primaria Bacau va pastra un etaj.

„Votul dumneavoastra favorabil ar insemna o reparatie. Va amintesc in precendentul legislativ, consilierii locali PSD au demisionat tocmai pentru ca s-au lovit de refuzul de a preda acest imobil Spitalului Judetean in care se trateaza si cetateni ai municipiului”, a precizat primarul Cosmin Necula.

Mircea Fechet, consilier PNL, lider de grup, n-a ratat ocazia de a-i reaminti primarului ca refuzul majoritatii de la acel moment n-a fost intâmplator. „S-a inteles ca fosta administratie nu a dorit sa lase acest bloc in administrarea Spitalului Judetean. Secretarul Ovidiu Popovici a afirmat clar atunci ca era ilegal. Vad ca intre timp s-a razgândit si a devenit legal. Din acest motiv s-a votat impotriva”, a argumentat Fechet.

Dupa ce l-a rugat sa-i adreseze direct secretarului municipiului intrebarea la o sedinta viitoare, primarul Cosmin Necula a precizat un alt lucru interesant legat de constructia acestui bloc. „Exista un dosar penal cu cântec pentru fosta administratie, despre care se spune ca ar fi luat spaga un etaj din acest bloc”, neprecizând clar cine cerceteaza aceasta chestiune.

Valoarea de inventar a blocului aflat pe strada Fagaras 25 este de 12,2 milioane de lei. Chiria incasata de la viitorii locatari se va imparti in mod egal intre spital si primarie. Dar, potrivit contractului, Spitalul Judetean, in calitate de administrator va suporta din bugetul propriu costurile de intretinere, cele legate de energia electrica, termica, apa-canal, gaz, abonament la telefon si interfon, reparatii si asigurarea bunului.

Ce se intâmpla in momentul deschiderii Municipalului?, a intrebat independentul Cristian Ghinghes. „Avem in vedere la finalizarea Spitalului Municipal realizarea acelui holding spitalicesc alaturi de Judetean, prilej cu care acest contract va fi amendat in consecinta”, a precizat Necula. Cu alte cuvinte, medicii ar putea continua sa locuiasca acolo, fiind parte a aceleiasi structuri.

„Urmeaza sa stabilim criteriile clare in baza carora vom face repartitiile. Prioritate, va spun de pe acum, vor avea medicii din specialitatile deficitare, cum sunt Oncologia, Radioterapia, Diabetul. Oferirea unei locuinte va constitui un avantaj pentru a-i atrage sa lucreze la noi”, a spus managerul Adrian Popa.

Vor conta bineinteles si veniturile, numarul de membri in familie, dar nu vor fi in topul criteriilor, a subliniat, din nou, managerul. Acesta a precizat si ca vor beneficia de locuinte in acest bloc doar medicii, nu si alte cadre medicale. Contractul va fi valabil de la momentul semnarii lui.

Blocul de pe strada Fagaras a fost preluat de la ANL in 2009 si nu a fost folosit o zi.