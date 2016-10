Un fapt mai putin obisnuit, o adevarata profanare, a avut loc duminica dimineata, pe 9 octombrie, in jurul orei 05.00, la biserica romano-catolica “Sfânta Cruce” din Bacau.

Un individ a patruns in curtea lacasului de cult, a fortat usa de la intrare in biserica, dupa care s-a apucat de distrus tot ce i-a iesit in cale.

Orga mica din apropierea altarului a fost rasturnata de mai multe ori, sistemul electric a fost distrus.

Individul a smuls de pe soclu si a aruncat o statuie a lui Isus Cristos, care nu mai poate fi recuperata.

Dar nu s-a multumit doar cu atât, persoana respectiva a dat foc pe altar la un material de protectie din plastic, dupa care a plecat.

A fost anuntata Politia, care a sosit imediat si a inceput cercetarile.