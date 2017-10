Echipele E.ON sau ale firmelor angajate de furnizorul de energie electrica si gaz au ajuns spaima judetului. Nu sunt putine cazurile in care consumatorii, cel mai frecvent batrâni sau din mediul rural, s-au plâns ca au fost intimidati si amenintati sa semneze procesele verbale prin care se constatau furturi de curent si, implicit, fraudarea companiei. Cel putin intr-un dosar ajuns in instanta, judecatorii au luat in calcul aceste plângeri si au respins actiunile E.ON.

Echipa tehnica, reclama oamenii, ameninta cel mai adesea cu politia si cu dosare penale, iar cei mai slabi cedeaza presiunilor si recunosc si ce nu au facut. Adica faptul ca au furat si ca au schimbat/masluit contorul.

In consecinta, recunosc si urmatoarea factura ce li se pregateste, cu o valoare exagerat de mare, de câteva zeci de milioane lei vechi, nejustificata pentru o casa taraneasca, de exemplu, fara aparatura electrocasnica.

Unii, de fapt, nici nu prea inteleg ce semneaza, ca se autoincrimineaza. Li se spune doar ca s-a umblat la contor sau ca sunt probleme la sigiliu. Li se baga in fata procesul verbal de constatare si sunt pusi sa semneze.

“Obisnuiesc sa ameninte cu politia, sa te intimideze ca vei fi arestat, fac scandal si pun presiuni pâna semnezi. Am patit-o si eu, si parintii mei din Traian. Dar nu suntem singurii, aud frecvent ca asa se procedeaza. La parintii mei, care au in jur de 70 de ani, au venit la un moment dat sa schimbe contorul, sa puna unul electric. Când sa-l dea jos, au spus ca e intors si ca e masluit. Ca s-a descoperit frauda! De frica, au semnat si apoi m-au sunat disperati, plângând la telefon.

Dupa un timp au primit o factura colosala, de 17 milioane (lei vechi, n.r.), pentru o casa cu doua camere, o baie si o bucatarie de vara. Pe ce baza sa calculeze suma aceasta? Si cum sa fortezi pe cineva sa recunoasca ce nu a facut? Am facut contestatie la E.ON, dar nu a venit niciun raspuns”, povesteste Luminita F.

Prin astfel de incidente a trecut si ea, când echipele tehnice au ajuns la doua dintre firmele pe care le administra in Bacau.

“Am patit-o si eu la un magazin second-hand dezafectat care alimenteaza trei neoane. Vin sa-mi schimbe contorul si imi spun ca sigiliul e pus invers. Sigiliul lor! N-au vrut sa stea la discutii, nu au timp, sunt foarte irascibili. Nici eu nu am vrut sa semnez procesul verbal. Mi-a venit instiintare sa platesc 200 de lei, am facut contestatie, dar nici la aceasta nu am primit niciun raspuns de circa doi ani”, mai spune Luminita.

Scandal, intimidari si facturi umflate

Probleme similare a avut si la un control facut, in 2012, de E.ON Gaz la sediul unei firme de pe Banca Nationala. Spatiul era inchiriat unor afaceristi care au facut acolo un restaurant chinezesc. “Mi-au pus in vedere ca e o gaura in contor si ca am fraudat compania. Contorul era desfacut, dar era sigiliu pe el. Nu umblase nimeni la el. Nu trebuie sa desfaci sigiliul?! Nu au stat la discutii. Au facut panarama ca sa semnez procesul verbal, ca altfel cheama politia. Ca eu sunt proprietar si sa semnez.

Sincer, i-am banuit atunci pe chiriasi ca mi-au facut asemenea probleme si am semnat. A venit o factura de 5.000 de lei in conditiile in care, in mod normal, aveam lunar un consum de 200 – 300 de lei. Practic, suprafata spatiului inchiriat era de 120 mp, intr-o perioada in care nu au avut caldura, iar contorul alimenta un aparat de gatit chinezesc.

Am facut plângere la politie impotriva chiriasilor ca sa vad daca ei au umblat la contor”, explica Luminita. In final, nu s-a putut demonstra frauda, iar Politia a dat neinceperea urmaririi penale in acest caz, motiv pentru care factura de 5.000 de lei a ramas neachitata.

E.ON a pierdut in instanta

In aceste conditii, E.ON Gaz a sperat ca-si va recupera presupusa paguba in instanta. Actiunea furnizorului a fost, insa, respinsa, si la Judecatorie, si la Tribunal.

Desi compania a adus ca probe procesul verbal prin care consumatorul recunostea “interventia” asupra contorului si se obliga sa achite contravaloarea gazelor consumate, a contorului, taxa de montare/demontare contor, in total suma de 5.071 lei, fara TVA, instanta a luat in calcul ca “pârâtul (consumatorul, n.r.) a fost obligat prin amenintare sa semneze acel acord de plata, in caz contrar urmând a se formula plângere penala impotriva sa”.

In acelasi timp, a cântarit foarte mult si NUP-ul dat in dosarul penal din care atât proprietarul spatiului, cât si chiriasii au iesit nevinovati.

Prin urmare, Judecatoria Bacau a respins cererea E.ON Gaz, motivat de faptul ca nu au fost aduse probe care sa justifice frauda si factura impusa ulterior. Hotarârea a devenit definitiva, anul acesta, când Tribunalul a respins apelul E.ON Gaz.

Compania nu ne-a trimis inca un punct de vedere vizavi de aceste acuzatii, pe motiv ca persoana care s-a ocupat de dosarul din instanta este in concediu.