Barbatul de 61 de ani, din comuna Letea Veche, care la sfârsitul saptamânii trecute a fost retinut pentru ca in mod repetat si-ar fi abuzat sexual fetita, in vârsta de numai 4 ani, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, de magistratii de la Judecatoria Bacau.

Anchetatorii il cerceteaza pentru infractiunea de viol si ar putea sta multi ani in spatele gratiilor, daca va fi gasit vinovat.

Barbatul a fost reclamat chiar de concubina lui. Femeia de 36 de ani s-a dus la primaria din localitate si le-a sesizat asistentilor sociali ca acesta a abuzat-o sexual pe fetita lor, de mai multe ori, dar a motivat ca i-a fost teama sa spuna, ca sa nu fie batuta.

Micuta a fost preluata imediat si internata alaturi de mama intr-un centru specializat al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bacau, unde beneficiaza de consiliere psihologica. Se pare ca individul ar fi simulat un joc cu ea ca sa o poata supune la perversiuni.

Tot in comuna Letea Veche, in primavara acestui an, un caz similar a ajuns in atentia autoritatilor. Atunci un barbat de 54 de ani a fost incatusat dupa ce ar fi abuzat sexual tot de fata lui, in vârsta de 12 ani. O vecina i-a vazut in pat dezbracati si a reusit sa o convinga pe minora sa-i povesteasca ce se intâmpla. Si ea a fost atunci preluata de DGASPC Bacau, alaturi de ceilalti trei minori care erau in casa respectiva.