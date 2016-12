Social Bărbat reținut după ce și-a bătut soția de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter

La data de 14 decembrie a.c, în jurul orei 15.30, poliţiştii Postului de Poliţie Sascut au reţinut un bărbat de 66 ani, din comuna Sascut, pentru săvârşirea infracţiunii de violenţă în familie. Din cercetările poliţiştilor a rezultat că, la data de 11 spre 12 decembrie a.c., bărbatul în cauză şi-ar fi agresat soţia care posedă certificat medico-legal de 7-9 zile îngrijiri medicale. Bărbatul de 66 ani a fost reţinut pentru 24 de ore şi urmează să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău, cu propuneri legale. 0 SHARES Share Tweet

