Economie Băncile nu mai au acces la sistemul informatic al ANAF de Petru Done - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Sistemul informatic care conectează băncile la baza de date a Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) nu mai funcționează de câteva zile. Un server din acest sistem s-a defectat, dar se și află în lucrări de mentenanță pentru repunerea lui în funcțiune. „Sunt doar câteva aplicații care nu pot fi accesate în prezent – ne-a declarat directorul Administrației Județene Bacău a Finanțelor Publice, Doru Constantin Cozma. În rest, însă, sistemul informatic este funcțional, fără nicio problemă. Aplicația cu băncile nu funcționează de două zile. Bancherii nu mai pot vedea situația veniturilor celor care solicită credite, conform unui protocol încheiat între ANAF și băncile comerciale. Situația se va remedia, însă, poate chiar astăzi, vineri, 16 iunie, sau cu siguranță până luni, 19 iunie”. Într-o asemenea situație, Fiscul a recomandat solicitanților de credite să aducă adeverințe de la angajator, până la remedierea defecțiunii. Specialiștii au atras atenția în repetate rânduri că sistemul informatic al ANAF este învechit. Sistemul informatic al ANAF funcționează în prezent la o capacitate de 99%, cu mult peste recomandările tehnice de maximum 70%. Conducerea ANAF a mai atras atenția că din 2012 nu s-au mai făcut investiții importante în infrastructura tehnică a Fiscului. 0 SHARES Share Tweet

