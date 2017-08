– zece sancţiuni au fost anulate de judecători, dar oficialii instituţiei spun că nu au existat situaţii în care instanţa să nu recunoască poliţistul local ca agent constatator De la începutul acestui an şi până la 31 iulie, agenţii de la Poliţia Locală Bacău au aplicat 4.904 sancţiuni contravenţionale, în valoare de peste 676.000 de lei, iar dintre acestea doar 90 au fost constestate în instanţă şi sunt pe rol. Şi în 2016, din totalul de 6.321 de sancţiuni, în cuantum de aproape 752.000 de lei, 74 au ajuns pe masa judecătorilor, dar aproape jumătate au fost deja respinse. „Dintre amenzile aplicate anul trecut şi contestate, 9 au fost transformate în avertisment sau s-a redus sancţiunea, instanţa considerând că gradul de pericol social prezentat de persoana respectivă nu este cel socotit de agent, alte 10 au fost anulate, iar în 36 de cazuri contestaţia contravenientului a fost respinsă”, a declarat Florin Podoleanu, purtător de cuvânt la Poliţia Locală Bacău. Diferenţa o reprezintă procesele care nu s-au soluţionat încă, dar oficialii instituţiei au precizat că, din cele zece sancţiuni anulate, în nicio situaţie judecătorii nu şi-au motivat decizia prin faptul că poliţistul local nu ar fi agent constatator, ci pur şi simplu instanţa a interpretat că persoana respectivă nu a fost de rea-credinţă şi că pentru respectiva abatere putea fi iertată. Cele mai multe sancţiuni sunt aplicate de agenţii de la Ordine Publică sau Biroul Siguranţă Rutieră. Potrivit portalului Judecătoriei Bacău, instanţa a decis în unele cazuri înlocuirea unor amenzi de 1.000, 600 sau 300 de lei cu avertisment, într-un caz, spre exemplu, a redus o amendă de la 1.000 de lei la 200 de lei, dar într-un dosar, pe lângă anularea procesului verbal a obligat Poliţia Locală să-i plătească apelantului şi peste 500 de lei cheltuieli de judecată, sentinţa fiind definitivă. Acolo unde la prima instanţă nu a avut câştig de cauză, instituţia a făcut apel şi se aşteaptă decizia finală. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.