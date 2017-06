Cronica rutiera Bacău: Accident pe trecerea de pietoni de la Spitalul Judeţean de Geta Panaite -

În această dimineaţă, în jurul orei 7.00, pe strada Spiru Haret, chiar în poarta Spitalului Judeţean de Urgenţă Bacău, s-a produs un accident rutier. Potrivit poliţiştilor, un bărbat de 40 de ani, din Sascut, în timp ce conducea un autoturism, când a ajuns la trecerea de pietoni semnalizată corespunzător a surprins şi accidentat o femeie de 54 de ani, care traversa strada regulamentar. În urma impactului, aceasta a fost rănită şi a fost dusă la camera de gardă, unde după consultaţie a fost internată pentru a primi îngrijiri medicale. Poliţiştii de la Biroul Rutier Bacău au fost chemaţi la faţa locului şi fac cercetări pentru vătămare corporală din culpă. 2 SHARES Share Tweet