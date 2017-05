Inspectoratul Școlar Județean Bacău a organizat la Colegiul Național „Ferdinand I” etapa județeană a olimpiadei naționale „Tinerii dezbat” 2017, o competiție care contribuie la formarea, dezvoltarea și exersarea competențelor de gândire critică și de comunicare rațională în spațiul public, precum și la formarea și dezvoltarea atitudinilor social-civice democratice, necesare tinerei generații pentru participarea activă la viața socială. Echipele de câte trei membri, înscrise în competiție la cele două secțiuni, începători și avansați, au dezbătut în stilul World Schools Style moțiuni ce se referă la teme de actualitate din viața cotidiană a elevilor, dar și din mediul socio-politic și cultural contemporan. „Suntem la prima ediție de olimpiadă națională de argumentare, dezbatere și gândire critică, Ministerul Educației Naționale luând această decizie de încadra un concurs cu caracter național la care participau anual sute de profesori și tineri în Calendarul oficial al olimpiadelor. Este o realizare importantă pentru profesori și elevi deoarece aceștia lucrează în echipă, învață despre respect față de coechipieri și adversari, au posibilitatea de a se documenta, de a argumenta, de a folosi fapte și opinii într-o manieră corectă, logică, critică și constructivă”, ne-a declarat profesor Ana-Maria Rotaru, inspector școlar pentru proiecte educaționale din cadrul ISJ Bacău. Au participat 20 de echipaje de liceeni din Bacău, Onești, Comănești, Buhuși, Tg. Ocna și Sascut. „Temele puse în discuție au fost actuale și de mare interes public. Moțiunile propuse de Minister au fost trase la sorți după cum urmează: Începători – «Acest Parlament crede că introducerea măsurilor de toleranță zero pentru acte de violență în școli ar duce la reducerea acestora» și Avansați – «Acest Parlament ar reduce vârsta de vot la 16 ani»”, ne-a precizat directorul de turneu, prof. Carmen Zaharia, de la Colegiul Tehnic „Ion Borcea” Buhuși. „Colegiul Național «Ferdinand I» Bacău a fost din nou gazda unui eveniment de amploare. Dezbaterile sunt la «Ferdinand» o tradiție, elevii și profesorii participând la diverse ediții anterioare de concurs”, ne-a declarat și directorul adjunct al Colegiului Național „Ferdinand I” Bacău, prof. dr. Nicoleta Zărnescu. În final s-au stabilit și câștigătorii: la Avansați – echipa „Ferdinand”, locul I și calificare la etapa natională prin elevii Teodora Balaș (clasa a XI-a), Ioana Mărăndici (clasa a XII-a) și Andrei Laslău (clasa a XII-a), toți olimpici naționali anul acesta pe diferite discipline, instructor prof. Nicoleta Zărnescu, și la Începători – echipa Colegiului „Vasile Alecsandri” – locul I și calificare la națională, prin elevele Ioana Alexandra Munteanu, Mateea Ilinca Țacu și Ana Maria Ghineț, toate în clasa a X-a, instructor prof. Adriana Măcincă. La începători a mai obținut o mețiune, tot de la „Ferdinand”, echipa condusă de prof. Gabriela Laslău, formată din elevii de clasa a IX-a Alexandra Adomniți, Vlad Corobana și Laura Stoica. 1 SHARES Share Tweet

