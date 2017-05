Top Story Asociaţiile de proprietari duc o luptă cu proprietarii rău platnici de Ramona Ionescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter * majoritatea asociaţiilor de proprietari au ieşit cu datorii mari din sezonul rece 2016 – 2017 * în continuare, persoanele rău platnice ţin capul de afiş în topul datornicilor, iar singura metodă de a-i face să plătească este trimiterea în instanţă Datoriile asociaţiilor de proprietari se menţin în anul 2017 la nivelul datoriilor înregistrate anul trecut. În continuare, băcăuanii se împart în două categorii: persoane care îşi achită datoriile la zi şi rău platnici. Aceştia din urmă nu fac nimic altceva decât să pună pe drumuri reprezentanţii asociaţiilor de proprietari, care, în ultimă instanţă, după ce au încercat toate metodele posibile pentru a-i determina să plătească, ajung cu dosarele debitorilor în instanţă. Într-o astfel de situaţie sunt cel puţin 30 de persoane din Asociaţia de proprietari nr. 51 Bacău, în cartierul Aviatorilor, care au uitat sau refuză pur şi simplu să-şi plătească cheltuielile de întreţinere. “Banii sunt puţini! În ceea ce priveşte datoriile suntem la acelaşi nivel ca anul trecut. La CET avem o datorie de 250 milioane de lei vechi, la Thermoenergy avem facturi neonorate în valoare de 500 mii lei, iar la CRAB avem de achitat ăi acolo facturi din urmă. Pentru fiecare zi de întârziere, furnizorii ne percep penalităţi care se adaugă la factura iniţială. Zilele acestea am trimis în instanţă un nou pachet de dosare cu rău platnici. Am trimis recomandate, pe unele dintre ele ni le-a returnat Poşta pentru că nu au fost ridicate, însă, mergem în continuare pe aceeaşi linie ca să recuperăm debitele restante”, declară Vasilica Floareş, administrator la Asociaţia de proprietari nr. 51. În fața instanței de judecată Situaţiile diferă de la caz la caz şi de la o asocialţie la alta. În zona Subex-Milcov, Dorina Duhalmu, administrator la Asociaţia de proprietari nr. 76 “Mircea Eliade”, se luptă şi ea cu rău platnicii. Presiunea exercitată de asociaţie şi de instanţă i-a determinat pe marii datornici să-şi vândă apartamentele, fiind recuperate astfel o parte din datorii. “În lipsa unor alte soluţii, cei cu datorii foarte mari nu au avut încotro şi au scos locuinţele la vânzare. A fost şansa noastră să ne recuperăm datoriile, iar acest lucru a dus totodată şi la diminuarea datoriilor faţă de furnizorii de utilităţi. Cu toate acestea tot avem datorii faţă de furnizori, de aproximativ 200 milioane de lei vechi. La CET am rămas cu datorii de 129 milioane lei vechi, la Thermoenergy s-au adunat facturi neachitate de 400 mii lei, iar faţă de CRAB suntem cu plăţile la nivelul lunii februarie. Cele mai mari nemulţumiri ale mele au legătură lipsa sistemelor de recirculare a apei calde, de care se fac răspunzători cei de la Branpis şi cei de la Thermoenergy. Plătim o mulţime de bani pentru o apă călie şi culmea este că ne calculează şi pierderi care provin din recirculare, în condiţiile în care noi nu avem acest sistem”, declară Dorina Duhalmu, administrator la Asociaţia de proprietari nr. 76 “Mircea Eliade” Un caz fericit Unul dintre puţinele cazuri fericite l-am întâlnit în Asociaţia de proprietari nr. 106, din cartierul Bistriţa Lac. Lipsa datoriilor faţă de furnizori se datorează numărului mic de consumatori rămaşi racordaţi la sistemul centralizat de furnizare a agentului termic. “Noi chiar nu avem a ne plânge. Din 400 de apartamente câte avem în asociaţie, mai avem 5 – 6 familii care beneficiază de serviciile furnizorului de agent termic. Restul proprietarilor şi-au montat sursă proprie de căldură şi au branşament separat la apă rece. Sperăm ca pe viitor să nu mai avem de-a face cu acest mastodont numit CET sau Thermoenergy”, declară Dorel Trofin, preşedintele Asociaţiei de proprietari nr. 106 Am solicitat reprezentanţilor Thermoenergy Group SA Bacău o situaţie clară a datoriilor populaţiei către furnizorul de agent termic, însă răspunsul se lasă aşteptat. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.