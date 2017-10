O familie din comuna Răcăciuni a rămas în urmă cu o săptămână fără acoperiș deasupra capului și fără agoniseala de o viață, în urma unui incendiu devastator care le-a distrus casa aproape în totalitate. Este vorba despre o familie de trei persoane – un cuplu și fetița lor de 10 ani, doamna fiind învățătoare la Școala Primară Ciucani. Echipa Crucii Roșii Bacău a ajuns la fața locului cu alimente, produse de igienă personală și de menaj, îmbrăcăminte și încălțăminte, pături, perne, rechizite pentru copil. Rugăm persoanele care cred că pot ajuta familia în cauză să sune la Primăria Răcăciuni – 0234/251.586. Crucea Roșie Bacău 5 SHARES Share Tweet loading...

