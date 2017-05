Actualitate Apa caldă se lasă așteptată de Ramona Ionescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter – marți se încearcă repornirea instalațiilor, după mai bine de două săptămâni fără apă caldă în peste 6.000 de apartamente Conducerea Thermoenergy Group SA Bacău face eforturi disperate pentru a putea relua furnizarea apei calde. Cele mai grave probleme au fost descoperite pe strada Garofiței, unde au fost necesare mai multe intervenții. Radu Cristian Palade, director general la Thermoenergy Group SA Bacău declară că s-a lucrat non-stop în ultimele zile pentru a fi remediate la timp problemele, însă, rețeaua veche de 30 de ani a necesitat schimbări sau cârpiri în foarte multe locuri. “Încă se lucrează! A fost afectat traseul în mai multe puncte, iar fiecare intervenție a necesitat un anumit timp de lucru. S-a lucrat non-stop astfel încât la momentul repornirii instalațiilor să nu mai fie probleme. Cu toate acestea, surprize pot să apară oricând, dată fiind vechimea instalațiilor. În ultimii 30 de ani, nu s-a investit deloc în rețeaua primară”, declară Radu Cristian Palade. Concret, furnizorul de agent termic va încerca marți să repornească instalațiile. Nu se știe exact în ce moment al zilei se va întâmpla acest lucru. În ceea ce privește stadiul avansat de degradare în care se află rețeaua primară de agent termic, se pare că municipalitatea încearcă atragerea de noi fonduri prin BERD sau POIM, în vederea modernizării acesteia. 0 SHARES Share Tweet

