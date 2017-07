Top Story Aleșii județului și-au majorat indemnizațiile de Silvia Patrascanu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Consilierii județeni au aprobat, la sfârșitul săptămânii trecute, un proiect care propunea modificarea modului de calculare a indemnizațiilor lunare. Mulți ani la rând, ei au fost remunerați cu 5 la sută din indemnizația președintelui Consiliului Județean (CJ) pentru fiecare ședință dintr-o lună. În mod obișnuit, aleșii participă la trei ședințe, una ordinară și una-două ședințe de comisie, iar uneori și la o ședință extraordinară. Baza legală era Statutul aleșilor locali, Legea administrației publice și Hotărârea 123/2004 a CJ Bacău. Nouă hotărâre stabilește că vor primi 9 la sută din indemnizația președintelui, indiferent la câte ședințe vor fi prezenți. Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice prevede că aleșii pot primi până la 10 la sută/lună din indemnizația primarului sau președintelui CJ. La întâlnirea de vineri, i-am întrebat pe consilieri dacă modificarea va duce sau nu la majorarea sumei lunare pe care o vor încasa. Unii au evitat să răspundă, alții au afirmat că suma nu se va majora, dimpotrivă, se va micșora. Singura care a știut să explice cum stau lucrurile a fost Angela Bogea. „Până acum, a afirmat ea, consilierii județeni primeau 310 lei pentru fiecare întâlnire, adică 930 de lei/lună pentru trei ședințe: una ordinară și alte două ședințe ale comisiilor de specialitate.” Începând din această lună, aleșii vor primi 9 la sută din indemnizația președintelui CJ, mai exact 1.174,5 lei/lună, indiferent care va fi numărul ședințelor. 55 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.