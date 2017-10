Prețul grâului din acest an îi nemulțumește profund pe producătorii din județul Bacău, așa cum în general prețurile produselor agricole sunt considerate prea mici față de eforturile care se fac într-un an agricol. Fermierii spun că 2017 a fost, în zona noastră, unul normal, adică bun comparativ cu ultimii cinci ani, dar când să livreze marfa ei constată că nu-și mai acoperă cheltuielile. Daniel Ciobanu, fermier în zona Dămienești, președintele Asociației Județene a Producătorilor Agricoli și vicepreședinte al Ligii Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România (LAPAR) spune că agricultorii nu știu cum să mai negocieze, pentru că de la o săptămână la alta prețurile diferă foarte mult. ”În ultimul timp – ne-a declarat fermierul – chiar nu am mai testat piața, pentru că dacă au scăzut prețurile ce să mai vorbim. În fiecare săptămână se schimbă de cel puțin două ori, nu se stabilizează la un plafon. Am început, la grâu, cu 63 de bani, după aceea au scăzut la 58-60 de bani, și apoi au crescut din nou la 62 -63 de bani. Erau cumpărători și la 65 de bani, dar plătesc mai greu”. Fermierii se plâng că au crescut cheltuielile. Și prețurile imputurilor sunt altele. „Trebuie să faci eforturi foarte mari să poți supraviețui – a opinat Daniel Ciobanu. Producția nu depinde însă doar de cantitatea și calitatea imputurilor, depinde și de factorii climaterici. Uneori ești obligat să faci multe treceri cu mașinile agricole pe aceeași suprafață de teren datorită lor. Eu am pregătit terenul pentru grâu înainte de a începe ploile. A plouat, însă, cu 22 de litri pe mp și a trebuit să-l pregătesc din nou”. În 2017, în județul Bacău producțiile au fost apropiate de normal, după mulți ani necorespunzători, cu începere din 2012 când a fost secetă. Mai rău a fost prin Vaslui sau Botoșani, care au suferit al treilea an de secetă. La noi, o producție normală ar fi de circa 4,5 t de grâu la hectar, 2,7 t la floarea soarelui, circa 8 t la porumb. Dar, când sunt producții mulțumitoare cad și prețurile – spun fermierii. „Depinde de fermieri: să se unească și să țină piept fluctuațiilor de prețuri – a mai opinat Daniel Ciobanu. Dar, aici încă sunt probleme, suntem numai cu gândul la așa ceva, nu și cu fapta. Sigur, fiecare are problemele lui. Unii, cei mai mulți, nu au spații de depozitare și sunt obligați să vândă direct din câmp, la ce preț se dă atunci. Astfel, toate prețurile cad. Ne facem singuri rău! Dar și distanțele mari descurajează aducerea produselor în depozite. Transportul încă e scump”. 0 SHARES Share Tweet loading...

