Adrian Răspopa și Cosmin Diacu au obținut a treia victorie consecutivă din 2017

Adrian Raspopa si Cosmin Diacu au fost cel mai rapid echipaj in clasamentul rezervat automobilelor cu 2 Roti Motrice in acest weekend la Raliul Aradului si astfel si-au trecut in cont cea de-a treia victorie consecutiva, din tot atatea posibile, in sezonul 2017 al Campionatului National de Raliuri Dunlop. Pe langa acest obiectiv principal, echipajul bacauan si l-a indeplinit si pe cel secundar, clasandu-se pe locul 6 in clasamentul general al competitiei.

Desfasurat in perioada 02-03 iunie, Raliul Aradului a contat in acest an si ca etapa in Balkan Rally Trophy, campionat din cadrul Trofeului European de Raliuri FIA. La capatul celor 9 probe speciale in lungime de 116,87 kilometri, Adrian Raspopa si Cosmin Diacu au condus Citroen-ul DS3 R3 pe cea mai inalta pozitie a clasamentului rezervat automobilelor cu 2 Roti Motrice.

„M-am simtit foarte bine la Arad, mai ales ca am putut sa ma deconectez putin in cele doua zile de la toate problemele inerente Raliului Moldovei Bacau, etapa pe care urmeaza sa o organizez peste 2 saptamani.

Ma bucur ca ne-am gasit totusi concentrarea necesara si in urma unei evolutii rapide si sigure am reusit sa plecam de la Raliul Aradului cu maximul de puncte, asa cum ne-am propus inainte de start. Ne-am indeplinit toate obiectivele aici si fara sa ne asumam riscuri mai mari nu aveam cum sa obtinem un rezultat mai bun.” explica Adrian Raspopa care, alaturi de Cosmin Diacu, s-a clasat si pe locul 7 in clasamentul general al Balkan Rally Trophy, campionat din cadrul Trofeului European de Raliuri FIA.

„Singurele lucruri care ne-au cauzat un mic desconfort au fost caldura putin cam mare si praful de pe probele speciale, insa acest lucru s-a rezolvat a doua zi prin marirea intervalului la start intre concurenti. Aceste mici neajunsuri au fost compensate de bucuria partenerilor Adama, sponsorul nostru principal, care au participat alaturi de noi la sesiunea oficiala de teste premergatoare raliului. Ma bucura foarte mult acest proiect pus la cale alaturi de Adama si sper sa-l crestem impreuna pe viitor.” a mai adaugat Adrian Raspopa.

Cu un avans de 31 de puncte dupa 3 etape in clasamentul automobilelor cu 2 Roti Motrice si cu urmatoarea etapa programata pe specialele din judetul natal, Adrian Raspopa priveste optimist catre partea secunda a sezonului.

„Sunt extrem de multumit de parcursul nostru din acest an. Nu am facut greseli dar am fost si feriti de probleme tehnice. Sper ca la Raliul Moldovei Bacau sa avem un parcurs foarte bun pentru ca, in a doua parte a campionatului, ne-am propus ca, in functie de clasament, sa luam startul macar la o etapa pe o masina de clasa 2.” a mai spus Adi Raspopa.

Urmatoarea etapa in Campionatul National de Raliuri Dunlop, Raliul Moldovei Bacau, se va desfasura in perioada 16-17 iunie si va face parte anul acesta din Trofeul European de Raliuri (European Rally Trophy) și Trofeul Balcanic de Raliuri (Balkan Rally Trophy), campionate europene desfășurate sub egida Federației Internaținale a Automobilului (FIA).