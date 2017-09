O femeie de 77 de ani şi-a pierdut viaţa în urma unui accident de circulaţie produs luni seară, în jurul orei 18.00, în localitatea Răcăciuni. Poliţiştii spun că aceasta s-ar fi angajat în traversarea neregulamentară a drumului naţional, a fost evitată iniţial de şoferul unei maşini, dar un bărbat de 60 de ani, care circula cu autoturismul pe banda de lângă acostament, nu a mai putut să o evite şi a fost lovită frontal. Imediat după accident, victima a fost preluată de un echipaj medical şi transportată la Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău, unde, din nefericire, medicii n-au mai putut să o salveze, fiind declarat decesul. Poliţiştii fac acum cercetări pentru ucidere din culpă. 2 SHARES Share Tweet

