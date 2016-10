Accidentul de circulatie s-a produs luni seara, pe E-85, in interiorul localitatii Nicolae Balcescu. Un barbat de 45 de ani, din judetul Suceava, in timp ce conducea o autoutilitara de transport produse lactate, a iesit inexplicabil de pe carosabil si s-a izbit puternic de un autocamion, oprit in afara drumului.

In urma impactului, pasagerul de pe locul din dreapta al autoutilitarei, un barbat de 58 de ani, din Falticeni, a murit pe loc si a fost nevoie de interventia pompierilor de la Descarcerare pentru scoaterea sa dintre fiarele contorsionate. Soferul a fost si el ranit grav si a fost transportat cu o ambulanta la spital. La fata locului au ajuns politistii pentru cercetari.

„Conducatorul unei autoutilitare, din motive necunoscute, a pierdut controlul asupra directiei de mers, dupa care a intrat intr-un TIR care era parcat in afara partii carosabile. In urma evenimentului rutier, pasagerul din autoutilitara a decedat iar conducatorul auto a fost transportat la spital, fiind ranit grav”, a declarat scms. Andrei Lascar, din cadrul Serviciului Rutier Bacau.

Soferul TIR-ului inmatriculat in Braila, doar ce oprise acolo pentru ca trebuia sa respecte timpii de odihna.

„Am oprit ca sa fac pauza si am intrat in magazin sa-mi iau o cafea, dar nici n-a apucat doamna sa-mi dea cafeaua ca s-a auzit bubuitura. Când m-am uitat pe geam, era duba intrata in spatele camionului. Eu eram parcat in afara drumului, nu stiu ce s-a intâmplat cu el”, povestea conducatorul auto.

Barbatul de 45 de ani se intorcea de la Buzau si trebuia sa ajunga inapoi acasa, la Suceava. El plecase in cursa dimineata, in jurul orei 7.00, dupa cum spunea un coleg, care a ajuns la scurt timp la locul accidentului.