S-a întâmplat marţi seară, în jurul orei 20.40, pe DN 2, la Filipeşti. Poliţiştii spun că un bărbat de 32 de ani, din judeţul Suceava, în timp ce conducea un autoturism către Bacău ar fi surprins şi accidentat mortal un bărbat de 51 de ani, din localitate, care s-ar fi angajat în traversarea neregulamentară a drumului, prin loc nepermis şi fără să se asigure. Conducătorul auto a fost testat cu etilotestul, rezultatul fiind negativ şi se fac cercetări în continuare pentru infracţiunea de ucidere din culpă.

