Accidentul rutier s-a produs in noaptea de luni spre marti, in jurul orei 2.00, pe DN-2, in localitatea Racaciuni. Un barbat de 45 de ani, aflat la volanul unui autoturism, la un moment dat a pierdut controlul si s-a izbit de un cap de pod, dupa care s-a rasturnat in afara carosabilului ajungând intr-un sant. In urma impactului, masina s-a facut zob iar conducatorul auto, sotia lui de 38 de ani, dar si cei patru copii ai cuplului, doi baieti si doua fetite, de 4, 6, 7 si 9 ani, au fost raniti, fiind transportati la spital cu mai multe echipaje de salvare. Acestia au suferit traumatisme si fracturi, insa nu au rani foarte grave si doar mama si copiii au ramas sub supraveghere medicala. „Din primele cercetari efectuate la fata locului s-a stabilit ca un barbat de 45 de ani a pierdut controlul volanului si s-a rasturnat in afara partii carosabile. Se continua cercetarile pentru infractiunea de vatamare corporala din culpa”, a declarat inspector principal Narcisa Butnaru, purtator de cuvânt la Inspectoratul de Politie Judetean Bacau. Politistii de la Rutiera nu au gasit urme de frânare pe asfalt si ramâne sa stabileasca din ce cauza a pierdut controlul masinii. Se pare ca familia ranita in accident venea dinspre Ploiesti si se indreptau spre domiciliu, in municipiul Bacau. 67 SHARES Share Tweet

