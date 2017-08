Tratamentul constă în pulverizarea din avion a substanțelor de combatare a țânțarilor și a căpușelor. Substanțele care se folosesc sunt SOLFAC EW 050 și K-Othrine Profi EC 250 și nu au efect dăunător asupra oamenilor și animalelor, fiind avizate de către Comisia Națională pentru Produse Biocide. Tratamentul a început joi, 24 august și va dura cinci zile, dacă vremea o va permite. Primul tratament s-a desfășurat acum două luni în urmă și a fost aplicat pe o suprafață de 4000 hectare. 0 SHARES Share Tweet

