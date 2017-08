Adolescenții și tinerii băcăuani cu vârste între 14 și 25 ani, îndrăgostiți de natură, totodată pasionați de fotografie, au ocazia să se inițieze gratuit în această artă, participând la Tabăra de Fotografie de la Valea Budului. Centrul Regional de Ecologie (CRE) Bacău, în parteneriat cu Asociația Fotografilor Profesioniști Bacău, organizează în locul amintit, la finele acestei săptămâni, respectiv în perioada 25 – 27 august, activități dedicate celor care își doresc să surprindă, în mod profesionist, natura în imagini. „Ne propunem să îți dezvăluim A, B, C-ul inițierii în fotografie, dar să și aplicăm împreună aspectele teoretice, în cadrul unor workshop-uri practice coordonate de fotografi profesioniști”, anunță CRE Bacău, explicând că participarea este deschisă și gratuită pentru tineri entuziaști, pasionați de natură și fotografie. Înscrierea pentru Tabără se face pe Facebook, printr-un mesaj privat către Centrul Regional de Ecologie, pe pagina oficială a organizației. Activitățile din cadrul taberei sunt parte din proiectul „Lunca Bistriței – imagine și culoare”, coordonat de prof. Adriana Macincă, CRE Bacău, derulat cu finanțare de la Direcția Județeană pentru Tineret și Sport Bacău, și care ce se va încheia la mijlocul lunii octombrie. (Mădălina Rotaru)



O altă activitate, tot cu tineri băcăuani Tot în Tabăra Valea Budului, Direcția Județeană pentru Tineret și Sport, împreună cu Fundația Interetnică pentru Cultură și Artă „Ion Ghelu Destelnica" și Centrul European pentru Strategii Durabile, mai desfășoară, în aceleași zile de 25, 26 și 27 august proiectul local „Cunoscând trecutul îți colorezi viitorul". Acesta propune personalizarea a 20 dintre cele aproximativ 30 de căsuțe din Centrul de Agrement de la Vale Budului, prin „botezarea" lor cu numele unor artiști sau scriitori români. Scriitorii și artiștii al căror nume vor fi conferite căsuțelor vor fi stabiliți de către tinerii beneficiari ai proiectului, cu condiția ca două treimi dintre aceștia să fie băcăuani, de importanță județeană și să fie cu toții trecuți în neființă. În fiecare căsuță vor fi afișate pe pereți fotografii și fișe descriptive ale personalităților. Echipa de proiect, precum și alți tineri implicați se vor întâlni în cadrul unui simpozion, în care se va discuta cu publicul subiectul și reușita prestațiilor. (Florin Ștefănescu)

