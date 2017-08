Grupul Agricola Bacău, producător de ouă prin ferma sa Lumina, din Constanța, dă asigurări că nu folosește antiparazitarul Fipronil incriminat în ultimele zile pentru contaminarea gălbenușului de ou pasteurizat în 18 state europene. Și Uniunea Crescătorilor de Păsări din România (UCPR), din care face parte și Grupul Agricola, a precizat că în fermele avicole din România nu se folosește insecticidul Fipromil. „Ouăle produse în ferma noastră – ne-a declarat președintele Grupului Agricola, Grigore Horoi – nu sunt propice pentru consumul în stare lichidă, pasteurizată. Noi producem doar praful de ouă, dar pentru liniștea clienților noștri s-au trimis în laborator probe pentru a se confirma că nu folosim astfel de dezinfectanți. De altfel, ne cer și comercianții dovada”. Fipronilul, suspectat că poate declanșa risc de intoxicație la oameni, este un insecticid cu spectru larg de acțiune, o substanță antiparazitară, dar este interzis prin legislația europeană de a se folosi la animale destinate consumului uman. „Fermierii avicoli din România – spune prof. univ. dr. Ilie Van, președintele UCPR – au obligația legală de a verifica nivelul reziduurilor chimice din produsele avicole, atât prin controale oficiale cât și prin autocontroale”. În urma controalelor realizate de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) prin laboratoarele de specialitate din subordine – spun avicultorii -, nu s-a semnalat existența reziduurilor chimice în produsele fermelor avicole. Buletinele de analiză, ca urmare a controalelor oficiale și autocontroalelor pentru pesticide (erbicide, insecticide, fungicide, antinematode, redonticide), eliberate de laboratoarele autorizate sunt conforme cu legislația națională și europeană. Ce este fipronilul Fipronilul a fost dezvoltat de compania Rhône-Poulenc la sfârșitul anilor 1980, dar comercializat din 1993 și deținută în prezent de BASF, un gigant al industriei chimice.

Fipronil este prezent în multe produse de combatere a dăunătorilor pentru animale (spray-uri, pipete și zgarde împotriva puricilor și căpușelor pentru câini și pisici) și în produse de uz casnic împotriva infestărilor (cu termite, furnici, gândaci). Acționează prin perturbarea transmiterii impulsurilor nervoase către celulele nervoase. Insectele afectate mor de hiperexcitare. În agricultură, fipronil este utilizat în principal sub marca Regent, împotriva insectelor dăunătoare culturilor de porumb, floarea-soarelui sau cartofi, în special prin acoperirea semințelor. Acuzat că provoacă o supra-mortalitate a albinelor, această întrebuințare este interzisă în Franța din 2004, precum și în majoritatea țărilor europene. Rămâne autorizat în acest scop în Belgia și Olanda, ca și în multe alte țări din lume, inclusiv în Statele Unite ale Americii. „Fermele avicole din România sunt permanent supravegheate de ANSVSA, iar rezultatele sunt concretizate prin mii de buletine de analiză conforme, anual. Asigurăm opinia publică, că produsele avicole din fermele profesionale din România sunt sigure pentru consumul uman.”

