Speranțe tricolore

Trei băcăuance de la CSȘ Bacău au fost convocate la lotul național de junioare 3. Mădălina Airoaie, Nicola Juncu și Iulia Matenie speră să facă parte din selecționata României care va participa în aprilie, în Grecia, la turneul de calificare la Europene

Bagajul

Periuța de dinți? Pusă. Echipamentul? Puuuus! Uite și manualul de Limba Română; încape numai bine aici, lângă Matematici. Bagaju-i gata, iar în el s-au înghesuit, între șortul de antrenament și caietele de matematică, toate visele și speranțele a 21 de puștoaice din întreaga țară. Trei dintre acestea sunt legitimate la CSȘ Bacău: Mădălina Airoaie, Nicola Juncu și Iulia Matanie. „Mamă, tată, am plecat! Da, da, am luat și cărțile. V-am pupat, țineți-mi pumnii”. Începând de duminică, Mădălina, Nicola și Iulia se află la Izvorani, alături de lotul național de Speranțe al României care pregătește campania de calificare la Campionatul European de volei feminin. Cele trei băcăuance vor sta departe de familie o lună de zile. Iar dacă au noroc, despărțirea se va prelungi cu încă o săptămână. În cazul de față, norocul înseamnă cooptarea în lotul de 14 sau poate chiar de 16 care va participa între 20 și 24 aprilie, la Argos, în Grecia, la turneul de calificare la Europene. Păi atunci, să aveți baftă, fetelor!

Iulia

E mezina grupului: va împlini 14 ani de-abia în octombrie, pe data de 10. Și din acest motiv, convocarea a luat-o prin surprindere. „Fiind mică și de vârstă și de înălțime, am fost foarte mirată când am aflat că am fost selecționată la lot”, mărturisește Iulia Matanie. „La început, nu mi-a venit să cred. Ulterior, după ce m-am frecat bine la ochi, m-am simțit mândră. Mi-am zis: «Iulia, dragă, din toată România au fost selecționate doar 30 de fete-așa bănuiam eu atunci, că vom fi 30- și aproape toate sunt mai mari ca tine. Asta înseamnă că ai valoare. Chiar ai valoare»”, zâmbește coordonatoarea echipelor de Speranțe și de Cadete ale CSȘ Bacău. Cu Speranțele s-a calificat deja la turneul final. Speră să o facă și cu junioarele 2. „Cel mai mult, însă, îmi doresc să fac parte din lotul care va merge în Grecia. Dar și dacă nu voi fi oprită, nu voi foarte dezamăgită. Sunt de-abia la început ca să fie loc de dezamăgiri”, spune Iulia, care îl are ca model voleibalistic pe francezul Earvin N’Gapeth de la Azimut Modena.

Mădălina

Mădălina Airoaie se află la a doua acțiune sub tricolor. Precedenta, derulată anul trecut, cu ocazia Balcaniadei, nu a fost încununată de succes. Acum, lucrurile s-au mai schimbat. Mai ales că Mădă a crescut. Și ca vârstă (face 15 ani pe 22 iulie), și ca valoare. „M-a bucurat mult convocarea, însă cel mai fericit a fost tatăl meu”, zâmbește trăgătoarea CSȘ-ului, care adaugă: „Dacă voi fi inclusă pentru lotul care va merge în Grecia, pot spune că va fi cea mai mare realizare a carierei mele de până acum. Peste titlul național cucerit acum doi ani la minivolei”. Având în vedere că va lipsi de la școală vreme de aproape o lună, voleibalista băcăuană care o admiră pe Denisa Rogojinaru și-a luat și manualele cu ea în cantonamentul de la Izvorani: „Sunt în clasa a VIII-a și examenul de admitere bate la ușă. Între două antrenamente, mă așteaptă propozițiile subordonate și funcțiile”. Ehe, nu-i chiar ușor să devii medic terapeut!

Nicola

Asemeni Mădălinei, și Nicola Juncu bifează a doua selecționare la lotul reprezentativ. Și tot ca în cazul Mădălinei, prima a fost de asemenea cu prilejul Balcaniadei. „Sincer, m-a cam surprins convocarea, mai ales că anul trecut nu reușisem să prind echipa. De data aceasta, sper ca lucrurile să decurgă altfel”, mărturisește voleibalista care evoluează ca universal la gruparea de club, dar care va activa ca ridicătoare la națională. Și, ca o ridicătoare (fie și part-time) care se respectă, Nicola o are ca idol pe fosta coordonatoare de joc a Științei, olandeza Kim Staelens, cu care a legat și o frumoasă prietenie: „Acum doi ani, mama mi-a făcut o enormă surpriză, invitând-o pe Kim la ziua mea. Iar în vacanța din februarie, am fost cu familia în Olanda, în vizită la Kim. Ținem legătura, vorbim frecvent la telefon; am învătat multe de la ea”. Și Nicola își va împărți timpul la Izvorani între volei și studiu. „Doar nu am luat cărțile degeaba; am de învățat pentru examen”, spune băcăuanca de 14 ani (i-a împlinit pe 3 decembrie), care visează, la rândul său, o cariera profesională în Medicină.

Potențial

Pentru CSȘ Bacău, selecționarea a trei voleibaliste la unul din loturile națională reprezintă o premieră. Și, evident, o mare satisfacție. „Ideal ar fi ca toate trei să fie oprite în lotul pentru Grecia. Asta depinde și de ele, dar și de conjunctură. Deocamdată, însă, ne bucurăm de această triplă realizare”, spune Dumitru Matanie, antrenorul de club al celor trei internaționale. Bucurie de antrenor, dar și de părinte, Dumitru Matanie fiind tatăl Iuliei. Tehnicianul băcăuan zâmbește larg: „La drept vorbind, pe toate fetele de la noi din lot le privesc ca pe copiii mei, nu doar pe Iulia. Îmi doresc foarte mult ca Mădălina, Nicola și Iulia să facă o impresie frumoasă sub tricolor și să demonstreze că aici, în Bacău, cresc jucătoare cu potențial”. Într-un cuvânt, Speranțe; la propriu și la figurat.