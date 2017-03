Gala Națională a Excelenței în Asistența Socială, ediția a IV-a, și-a desemnat, marți seara, câștigătorii. Amfitrioană a fost Andreea Marin. Ca și anul trecut, evenimentul organizat de Colegiul Național al Asistenților Sociali din România (CNASR) a avut loc la Ateneul Român. Județul Bacău a avut nominalizați la șapte secțiuni din cele 18, câte are această importantă competiție. După etapa votării online, în cea de jurizare au intrat Georgeta Vasilica Botezatu, asistent social în domeniul îngrijirii la domiciliu, Luisa Avram, asistent social în domeniul asistenței sociale comunitare, Gabriela Lăzăroiu, asistent social în domeniul persoanelor cu dizabilități, Asociația „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare” din Hârja și Sucursala CNASR Bacău. După jurizare, la două categorii am avut candidați clasați între primii trei la nivel național. Finaliștii au fost asistentul social comunitar Luisa Avram și Surcursala județeană Bacău a CNASR.

„Este cea de a patra ediție a Galei CNASR, un eveniment unic, de importanță majoră pentru că e singura cale de a-i recompensa la scenă deschisă, într-un cadru festiv cu maximă expunere, pe asistenții sociali din orice domeniu”, a declarat Lucian Bodor, președintele Sucursalei județene a CNASR. Surpriză, Luisa Avram, asistent social în cadrul Primăriei Balcani, a câștigat premiul de excelență la categoria „Asistență socială comunitară”, clasându-se pe locul I la nivel național. „Am avut finaliști în toate edițiile Galei Naționale a Excelenței în Asistența Socială, iar în ultimele două, și câștigători. Suntem foarte bucuroși pentru Luisa Avram”, a declarat Lucian Bodor. 3 SHARES Share Tweet

