Top Story O pisicuță, salvată de pompierii băcăuani de Madalina Rotaru -

Un pui de pisică a fost protagonistul unei întâmplări haioase, dar și palpitante, petrecută joi după-amiază, în jurul orelor 17.15, pe strada Banca Națională, vizavi de Sala de Gimnastică din Bacău. După ce s-a "hazardat" să se cațare în molizii din fața geamului apartamentului din blocul în care, probabil, locuiau stăpânii ei, pisicuța nu a mai reușit să și coboare. Îngrijorați, stăpânii au sunat la pompieri, un echipaj al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Bacău venind imediat la fața locului. După circa 20 de minute de eforturi și mutat scara dintr-un loc în altul, pisicuța, aflată la circa 8-9 m înălțime, a fost "scuturată" de pompieri. Pisicuța nu s-a ales cu răni, stăpânii așteptând-o cu o pătură la aterizare, ci doar cu o sperietură strașnică. În strigătele de bucurie ale copiilor adunați în jur, un trecător s-a auzit glumind: "să ducem pisica la consiliere, acum!".