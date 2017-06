Economie Grigore Horoi – locul III la Gala Premiilor de Excelență în Management de Petru Done - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Președintele Grupului Agricola Bacău, Grigore Horoi, a urcat pe podiumul Galei Premiilor de Excelență în Management organizată de revista Capital și a ocupat locul al treilea. „Din 2009, de când a preluat funcţia de preşedinte al companiei – motivează organizatorii Galei -, Grigore Horoi a înregistrat an de an rezultate remarcabile, reușind în decursul a doar câțiva ani să dubleze vânzările de carne de pui şi salamuri crud-uscate. Anul trecut, afacerile companiei au ajuns la 677 de milioane de lei”.

Grigore Horoi este de profesie economist, doctorand în ştiinţe economice. El a absolvit în 1985 Facultatea de Ştiinţa Economice din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza“ – Iaşi, iar în 2000 cursurile The Open University cu Diplomă in Management. A ocupat mai mulţi ani postul de vicepreşedinte al companiei pe care o conduce din ianuarie 2009. De atunci, cifra de afaceri a Grupului Agricola a crescut de la 413,3 milioane de lei în 2009, la 677 milioane lei în 2016. La această secțiune a Galei au mai fost nominalizaţi Dragoş Anastasiu – Eurolines România, Dimitrie Muscă – Combinatul Agroindustrial Curtici, Ravinder Takkar – Vodafone România (locul I), Dragoş Dinu – Țiriac Holdings, Radu Spirea – Vesta Investment, Remon Vos – CTP, Sergiu Manea- Banca Comercială Română, Virgil Metea – Romgaz (locul al II-lea), Felix Pătrăşcanu – Fan Courier. Grigore Horoi a fost, în acest an, și unul dintre finaliștii ediției din 2017 la cele nouă categorii de premii Progresiv Awards, competiția adevăratelor valori din piața FMCG (Fast Moving Consumer Goods – bunuri de consum cu mișcare rapidă) românească. 2 SHARES Share Tweet

