Cosmin Buznea, managerul societății Casa – Centru de consultanță pentru afaceri și management Bacău, a preluat mandatul de președinte al Lions Club Sf. Gheorghe pentru anul lionistic 2017 – 2018. Mandatul a fost predat de Răzvan Șendrea în cadrul unei ceremonii la care au participat membri ai clubului și invitații lor. Printre cei din urmă s-au aflat past-guvernatoarea Districtului 124 România al Lions Clubs Internațional (LCI) Mirela Grigorovici, Alexandru Grigorovici – președintele Regiunii Nord-Est a Districtului 124, Marius Nemțeanu – președinte de zonă în Districtul 124, și reprezentanți ai celorlalte trei cluburi Lions băcăuane – Moldova, Sanity și Lions Club Comănești, dar și președintele clubului Rotary Bacău. „În mandatul meu – a spus Cosmin Buznea –, pe lângă acțiunile deja consacrate îmi propun să reactivăm Asociația sportivă Arena Lions, dedicată strict persoanelor cu dizabilități, să inițiez un program pentru acordarea, periodic, de mese calde persoanelor nevoiașe și inițierea unui program de consultanță psihologică pentru copiii ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate. Boardul clubului în mandatul lui Cosmin Buznea va fi format din Răzvan Șendrea – past-president, Andrei Nemțeanu – vicepreședinte 1, Nicolae Cojocaru – vicepreședinte 2, Ioan Micu (Tata Pac) – trezorier și Puiu Tătaru – secretar. Manifestarea a fost un prilej și pentru trecerea în revistă a principalelor acțiuni întreprinse în anul lionistic 2016-2017 de membrii Lions Club Sf. Gheorghe sub deviza „We serve” (Eu servesc) a mișcării lionistice internaționale, dar și a evidențierii contribuțiilor aduse de unii membri ai clubului și ai unor colaboratori sau parteneri ai acestuia, cărora le-au fost înmânate diplome de excelență. „Lions Clubs Internațional, care a luat naștere pe 7 iunie 1917 și care împlinește o sută de ani – a spus Mirela Grigorovici –, îi consideră pe noii președinți de club generația de aur a mișcării lionistice, pentru că reprezintă următoarea sută de ani de lionism”. Mirela Grigorovici i-a înmânat, cu acest prilej past-președintelui Răzvan Șendrea, din partea LCI, pinul de argint „Lions 7 iunie” și a propus cluburilor Rotary un parteneriat în programul de screening oftalmologic pentru copii pe care îl va derula din acest an Districtul 124 România. Aistenței li s-au adresat și Alexandru Grigorovici, Cristian Postolache – președintele Rotary Club Bacău, decanul de vârstă al mișcării lionistice din România, Tata Pac (87 de ani) și reprezentantul Lions Club Moldova, Ioan Mocanu, apropiat de vârstă cu Tata Pac. Ceremonia a prilejuit și primirea unui nou membru al clubului, Răzvan Ciorcilă, fost membru și președinte al clubului de tineret Leo al Lions Club Sf. Gheorghe, al cărui naș este Ionuț Nemțeanu – past-guvernator al cluburilor Leo România.

De asemenea, a fost anunțat noul președinte zonal al Districtului 124, care este Răzvan Șendrea. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.