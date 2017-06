Sanatate Copil de 4 ani diagnosticat cu „boala albastră” acesta a băut apă din fântână, care nu era potabilă, şi s-a intoxicat cu nitriţi de Geta Panaite - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Minorul, în vârstă de 4 ani, din comuna Blăgeşti, a fost adus la Spitalul Judeţean Bacău, secția Pediatrie, duminică, cu simptome specifice methemoglobinemiei sau „boala albastră”, aşa cum mai este denumită. A început să se simtă rău după ce ar fi băut apă din fântână şi s-ar fi intoxicat cu nitriţi, fiind chemată ambulanţa. „Copilul s-a internat cu cianoză şi tahicardie. A băut apă din fântâna proprie, deşi se ştia că nu este potabilă şi nu aveau voie să o consume. S-a discutat cu familia şi i-a explicat că trebuie să folosească apă doar din surse autorizate sau apă îmbuteliată”, a declarat dr. Cristina Matanie, coordonator Compartiment Promovarea Sănătăţii, din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică (DSP) Bacău. În prezent, pacientul este stabilizat şi rămâne sub supravegherea medicilor. Cazul este însă unul atipic, pentru că „boala albastră” se înregistrează, de regulă, la bebeluşii cu vârste de până la un an. Acest copil are însă patru ani, dar este posibil să fi fost afectat din cauză că este subnutrit. Măsuri imediate Autorităţile locale testează acum apa din fântâni. „A fost un caz la Poiana Negustorului. Am luat probe, aşteptăm rezultatele şi în funcţie de acestea o să informăm populaţia. Nu ştiu ce s-a întâmplat, pentru că nu am avut astfel de probleme până acum. Aici la noi sunt doar fântâni, acum vrem să implementăm un proiect de apă şi canalizare, şi nu toate au apa potabilă, de aceea săptămânal punem în ele pastile (n.r. – pentru dezinfecţie). Sunt şi fântâni de unde oamenii pot lua apă bună”, a declarat Laurenţiu Munteanu, primarul comunei Blăgeşti. Un copil diagnosticat cu „boala albastră” prezintă cianoza (n.r. – coloraţie albastră) gurii şi a extremităţilor, dar poate prezenta şi greutate în respiraţie, diaree şi vomă. În unele cazuri, la sugari, se poate ajunge la comă şi chiar deces.

Apa din fântână poate fi contaminată din sol cu nitriţi sau nitraţi, dacă se folosesc fertilizante azotoase sau nu se respectă condiţiile igienico-sanitare şi de amplasare a acestora. În mediul rural, unele fântâni se găsesc în apropierea toaletelor din curte sau a grajdurilor.

