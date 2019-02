Pe 4 februarie este marcată anual Ziua Mondială de Luptă Împotriva Cancerului. Scopul inițiativei este de a spori gradul de informare a opiniei publice în legătură cu problematica oncologică și promovarea celor mai noi și eficiente metode de a lupta împotriva acestei boli. În România, Camera Deputaţilor a adoptat proiectul legislativ privind declararea zilei de 4 februarie – Ziua Luptei Împotriva Cancerului, la 13 octombrie 2015.

În expunerea de motive a actului normativ, se arată că Ziua Mondială de Luptă Împotriva Cancerului este parte a campaniei universale a luptei cu cancerul, potrivit Cartei de la Paris. Această zi reprezintă şi prilejul ideal de a milita pentru accesul tuturor pacienților în mod egal la cele mai noi terapii împotriva acestei grave boli. Din acest an și până în 2021, sloganul sub care se desfășoară Ziua Mondială de Luptă Împotriva Cancerului este „I Am and I Will”. Acest slogan reprezintă un apel la acțiunea ce stârnește angajamentul personal și pune accent pe puterea acțiunilor individuale pentru a influența viitorul.

Cu această ocazie, Asociaţia Sofi Roz Bacău a organizat, la sediul propriu din str. Tipografilor, o întâlnire cu membrele asociaţiei, la care invitat special a fost dr. Mihaela Spiridon, şef Secţie Oncologie a Spitalului Judeţean de urgenţă, colaborator permanent al asociaţiei, care a vorbit despre prevenţie, tratamente, informare şi monitorizare a acestei teribile boli.

„Organizată, ca în fiecare an de Uniunea Internaţională de Luptă Împotriva Cancerului, care adună sub umbrela ei cercetători din domeniul cancerului, profesionişti, asociaţii ale pacienţilor, mass media etc, această zi are scopul este de a permite accesul tuturor pacienţilor la terapiile anticanceroase, la cele mai noi terapii pe cât posibil. De asemenea, se are în vedere prevenţia, cât şi cercetarea acestei boli, astfel încât să se descopere noi şi noi terapii de luptă împotriva celulei canceroase. Este o realitate faptul că, la ora actuală, cel mai dinamic câmp al medicinei este oncologia. Se fac progrese de la an la an.

Sunt acum peste 200 de boli canceroase, vă daţi seama că fiecare are nevoie de tratament specific. Secţia noastră are o colaborare bună, eficientă, încă din 2005, de la înfiinţarea ei, cu Asociaţia Sofi Roz, singura din judeţ, pe care o consider o mare realizare a oraşului nostru în domeniu, deoarece este formată din paciente care au trecut prin această experienţă, prin această boală, au învins şi tot ceea ce fac aceste doamne reprezintă un mesaj de optimism, de încurajare că lupta trebuie să meargă mai departe. Exemplul lor poate fi benefic pentru alte şi alte persoane care trec prin acest calvar, al cancerului mamar”, a spus dr. Mihaela Spiridon.

La nivel mondial, situaţia este destul de îngrijorătoare, dar şi la nivel de ţară. Dacă acum se consideră că o persoană din trei este diagnosticată cu un cancer, indiferent de tipul lui, în viitor, spun specialiştii, prin 2020-2030, una din două persoane va fi diagnosticată cu această boală. În această situaţie este cu atât mai necesar implicarea tuturor factorilor, de la cei medicali, de la asociaţiile de profil, de la instituţiile statului de la cel mai înalt nivel, în activitatea de prevenţie, de informare, de monitorizare şi tratare a acestei crunte boli.

„Asociaţia Sofi Roz, fondată în 2005, de câteva foste paciente de cancer de sân, care au învins această boală, şi-a stabilit ca scop să ajute şi alte persoane să lupte împotriva acestei afecţiuni. Împreună organizăm diferite acţiuni, pe diferite teme, care au ca scop promovarea unui stil de viaţă sănătos, strângerea de fonduri pentru sprijinirea femeilor în achiziţionarea protezelor de sân, organizarea de şedinţe de psihoterapie de grup, de socializare. De asemenea, terapia ocupaţională a devenit pentru membrele noastre o activitate curentă, astfel ne simţim utile şi avem motivaţie pentru lupta pentru viaţă. Am trecut prin acest calvar de două ori, am avut încredere în medici, în tratamentul prescris conform protocolului. Nu am căzut, mi-am adunat toate forţele care mi-au mai rămas şi, cu credinţă în Dumnezeu, am reuşit să înving cancerul, deoarece cei doi băieţi ai mei au nevoie de mine, de mamă, mai ales că tatăl lor a decedat din cauza unui cancer de colon. Am învăţat că trebuie să avem încredere în noi, să gândim pozitiv, că dacă iubim viaţa, trebuie să luptăm pentru ea, numai aşa vom învinge cancerul”, a spus Dorica Platon, vicepreşedinte al Asociaţiei Sofi Roz Bacău.

A urmat un dialog deschis despre viaţă, despre problemele cu care se confruntă bolnavii de cancer, dar şi cei care au învins această boală, stabilindu-se pentru acest an o serie de activităţi concrete de informare şi prevenţie, de promovare a unui stil de viaţă sănătos.

Date statistice

Statisticile arată că în fiecare an mor 9,6 milioane de persoane din cauza cancerului. Această boală a devenit a două cauză de deces la nivel mondial. Cel puţin o treime dintre cazurile de cancer pot fi prevenite, iar 3,7 milioane de vieţi ar putea fi salvate în fiecare an prin prevenţie, detectarea bolii în fază incipientă şi tratament. Potrivit statisticilor INS, în România există 389.526 de bolnavi de cancer care au fost spitalizați.