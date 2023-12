Ziua Minorităților Naționale în Bacău

Șapte comunități și asociații ale minorităților care trăiesc în Bacău au marcat, luni, 18 decembrie, Ziua Minorităților Naționale printr-un spectacol prezentat la Teatrul Bacovia. La eveniment a fost prezent și viceprimarul Liviu Miroșeanu.

Pe scenă au urcat artiști și formații artistice ale Uniunii Armenilor din România (UAR), ale Comunității Elene din Roman (invitată special), ale Federației Comunităților Evreiești, ale Forumului Democrat al Germanilor, ale Asociației Italienilor din România, ale Asociației Maghiarilor Ceangăi din Moldova și ale Asociației Partida Romilor Pro-Europa.

Evenimentul a fost deschis cu scurte alocuțiuni rostite de președintele Sucursalei Bacău a UAR, Vasile Agop, de purtătoarea de cuvânt a Primăriei – Andreea Negru, care a transmis mesajul primarului Lucian Stanciu-Viziteu, și de viceprimarul Liviu Miroșeanu.

Spectacolul a fost prezentat de actorii Denisa și Florin Kevorkian. De la Uniunea Armenilor am ascultat colinde internaționale de Crăciun interpretate de mezzosoprana Sonia Hazarian, acompaniată de pianista Ozana Kalmuski-Zarea, și am urmărit o suită de dansuri prezentate de Ansamblul de Dansuri Tradiționale Armenești Hayakakhak din Gherla, iar de la Comunitatea Elenă din Roman am ascultat Corul Meandros și cântece tradiționale elene. De la Forumul Germanilor a cântat la acordeon muzică tradițională germană Doru Sascău, iar ansamblul Asociației Reverence și Ansamblul clasei a VII-a de la Colegiul Național de Artă „George Apostu” au venit cu dansuri tradiționale germane.

Italienii s-au prezentat cu dansuri tradiționale interpretate de ansamblul Asociației Reverence Ansamblul clasei a VI-a de la Colegiul Național de Artă „George Apostu”, iar maghiarii ceangăi cu o suită de colinde de Crăciun cântate de Ansamblul de copii „Szemezek” din satul Arini (comuna Găiceana).Evident, romii au adus pe scenă Orchestra Șaraiman și Trupa de Baxtalo, cu melodii și dansuri tradiționale rome.

În holul Teatrului Bacovia a fost amenajată și o expoziție de bijuterii armenești Hayasa, costume tradiționale, ceramică, pictură, cărți și reviste, dar și gastronomie și minunata cafea la nisip armenească. Acolo, Comunitatea Evreiască a expus reviste și obiecte de cult.

Ziua Minorităților marchează data la care, în 1992, a fost adoptată prin rezoluție a Adunării Generale a ONU declarația cu privire la drepturile persoanelor minorităților naționale, etnice, religioase și lingvistice.