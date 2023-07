”Zilele Medicale ale Spitalului Municipal de Urgență” din Moinești s-au încheiat

Sâmbătă, după amiază, s-a tras cortina peste ”Zilele Medicale ale Spitalului Municipal de Urgență” din Moinești, eveniment științific de cea mai înaltă ținută, care s-a desfășurat în perioada 13-15 iulie. Aflată la a XVIII-a ediție, Conferința, intitulată sugestiv ”Abordarea multidisciplinară a patologiilor medico-chirurgicale. Provocări și controverse actuale”, a reunit și de această dată numeroase personalități ale lumii medicale din România și străinătate, precum Israel, Statele Unite ale Americii și Republica Moldova.

Noutatea din acest an constă și în faptul că lucrările s-au desfășurat sub patronajul Academiei Oamenilor de Știință din România, căreia i s-au alăturat și doi parteneri mai vechi, respectiv Uniunea Medicală Balcanică și Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău. Așa cum spunea în debutul lucrărilor, prof.univ.dr.Adrian Cotârleț, membru de onoare al Academiei Oamenilor de Știință din România și managerul spitalului, ”manifestarea din acest an aduce în prim plan interdisciplinaritatea și rolul echipei de profesioniști implicați în actul medical”.

Prin urmare, în cadrul manifestărilor au fost abordate subiecte medicale de actualitate, care s-au adresat atât asistenților medicali cât și medicilor de diferite specialități, precum și kinetoterapeuților. Ca de obicei, prima zi le-a fost dedicată asistenților medicali. La conferință au fost prezente, așadar, peste 450 de asistente medicale din județ și din țară care au audiat diverse prelegeri susținute de medici, dar și de colege de-ale lor, licențiate. Tot joi, 13 iulie, în spital, evenimentul a debutat la ora 5.00 dimineața cu un program operator, în cadrul căruia au fost efectuate 5 intervenții chirurgicale (o parte, realizate clasic, altele, laparoscopic) în specialitățile oftalmologie și ortopedie, cu echipe formate din medici ai spitalului, dar și din afară.

Însă cele mai dense în manfestări științifice și demonstrații operatorii, transmise live, au fost zilele de vineri și sâmbătă. Vineri, 14 iulie, programul operator a continuat cu numeroase alte intervenții chirurgicale efectuate de echipe din centrele universitare din România și din Israel și au fost reluate comunicările științifice și dezbaterile pe teme medicale diverse. Tot vineri s-a desfășurat un workshop de kinetoterapie și o sesiune științifică pentru medicii rezidenți. Trei dintre aceștia au fost răsplătiți pentru lucrările științifice medicale pe care le-au prezentat (dr.Rotariu Alexandru-premiul I, dr.Timofte Simona Mihaela-premiul II și dr.Săndulache Ștefan-premiul III).

Dar ziua a fost marcată și de câteva evenimente de suflet. La ora 11.00 au fost celebrați 150 de ani de activitate spitalicească neîntreruptă în Moinești, activitate care a început în 1873, în, pe atunci, ”Spitalul Județian”, acum locația fiind cunoscuta Secție de Boli Contagioase, care a fost reabilitată cu fonduri europene, resurse proprii, dar și cu sprijinul unor firme din județ. La ora 12.00, a fost dezvelită și sfințită o placă comemorativă în memoria medicilor care au lucrat în spital și care, din păcate, au trecut în Lumea Umbrelor. Slujba a fost oficiată de către IPS Ioachim Băcăuanul, arhiepiscopul Romanului și Bacăului.

Ziua de vineri a continuat cu deschiderea festivă a manifestărilor științifice, în prezența unor personalități remarcabile din lumea medicală, a unor demnitari de rang înalt, a unor reprezentanți ai autorităților și instituțiilor județene, și s-a încheiat cu patru conferințe susținute magistral de către renumiți academicieni și profesori universitari. Ziua de sâmbătă a fost, de asemenea, plină de sesiuni științifice pe specialități medicale și chirurgicale și s-a încheiat cu o conferință plenară.

Toți invitații, printre care s-a aflat și excelența sa David Saranga, ambasadorul Israelului în România, s-au arătat impresionați de ceea ce au văzut în spital și mulți dintre ei au ținut să-și exprime admirația față de performanțele medicale și manageriale ale prof.univ.dr. Adrian Cotîrleț și ale echipei pe care o conduce.

Acad.prof.univ.dr.Vlad Ciurea: ”În fiecare lună iulie toate drumurile duc la Moinești. Aici se învârte lumea științifică, lumea medicală românească. Cui datorăm acest lucru? Întregului colectiv, întregului corp medical al spitalului, începând de la brancardieri și până la profesori universtari. În acest an de glorie 2023 avem un nou simbol, pe cerul superb al Moldovei, la Moinești. A apărut o nouă stea. Steaua este Academia Oamenilor de Știință, în care prof.univ.dr.Adrian Cotîrleț a fost nominalzat ca membru de onoare. Să-l felicităm!”

Prof.univ.dr.Gheorghe Bumbu: ”Eu am venit aici tocmai din Oradea. Am venit aici pentru că știam unde vin. Pentru că, probabil, nicăieri nu se potrivește mai bine sintagma ”Omul potrivit, la locul potrivit”, așa cum putem să spunem despre domnul profesor Adrian Cotîrleț. Spitalul Moinești este un loc care contează în ceea ce privește promovarea educației medicale în România”.

Dr.Diana Păun, consilier al Administrației Prezidențiale: ”Evenimentele, precum cel din aceste zile de la Moinești, servesc drept porți de facilitare a transferului rapid al inovației în practică. Privesc această manifestare științifică ca pe o extraordinară oportunitate de interacțiune între profesioniștii din țară și din străinătate, de schimb de idei și bune practici de dezvoltare profesională. Felicit conducerea spitalului pentru promovarea consecventă a acestei manifestări științifice, pentru diversitatea și relevanța lucrărilor incluse în program (…) Felicitări nu numai echipei de management, ci și întregului personal medical pentru munca deosebită și eforturile dedicate creșterii constante a calității actului medical”.

Prof.univ.dr.Adrian Streinu Cercel: ”Ceea ce a făcut Adrian aici este o realizare nemaipomenită și mulți din țară ar trebui să tragă învățămintele necesare. Faptul că a dezvoltat chirurgia laparoscopică este extraordinar. Nu se aștepta, cred, cineva ca el să facă acest lucru. Așa că, vedeți, oamenii sfințesc locul”.

Mircea Fechet, ministrul Mediului:”Sunt foarte mândru că sunt din același județ cu domnul profesor universitar doctor Adrian Cotîrleț. Pentru că Moineștiul și activitatea medicală de aici nu sunt un punct de referință numai pe harta județului Bacău. Actvitatea medicală de aici este cunoscută și recunoscută la nivel național și internațional”.