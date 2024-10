Vulturul Măgirești, victorie dedicată lui Gabi Darie

„La mulți ani, Găboi!”. Cu această pancartă au intrat pe teren jucătorii Vulturului Măgirești duminică, la meciul contra Gloriei Zemeș, din etapa a șaptea a Ligii a IV-a. Mesajul a fost adresat „veteranului” din echipa vulturilor, atacantul Gabi Darie, la împlinirea a 40 de ani. Și pentru ca urarea să aibă și mai multă consistență, ea a venit la pachet cu o victorie.

Una la scor rotund, în ton cu… vârsta sărbătoritului: 4-0! „Dubla” lui Răzvan Istrate și golurile lui Ionuț Albu și Radu Iurchievici au permis Măgireștiului să surclaseze Zemeșul în deplasare și să securizeze locul secund, în spatele Bârsăneștiului, „El Lider Maximo” al Seriei 2.

„A fost un adevărat derby pentru locul secund, un meci plin de orgolii în care am câștigat fără drept de apel după cel mai bun joc făcut de noi până acum în acest campionat. Ne bucurăm că am câștigat și că am putut dedica victoria colegului nostru Gabi Darie cu ocazia împlinirii a 40 de ani”, a declarat antrenorul Vulturului Măgirești, Andrei Popa.

Interesant este că runda a șaptea a fost una în care oaspeții s-au simțit ca… acasă. Dovadă că, pe lângă victoria Măgireștiului la Zemeș, în celelalte nouă meciuri ale etapei s-au înregistrat alte șapte succese externe, cel mai clar fiind realizat de AS Bârsănești: 10-0 pe terenul „lanternei roșii”, AS Măgura Cașin. În acest context, merită să evidențiem și echipele care au salvat onoarea gazdelor, ambele fiind din Seria de Bacău: AFC Bubu și Bamirom Dumbrăveni.

Seria 1

Rezultatele etapei a șaptea : Siretu Săucești- CSM Moinești 1-3, Viitorul Nicolae Bălcescu- Voința Bacău 1-2, AFC Bubu- CS Faraoani 3-0, Unirea Bacău- AS Negri 2-3, Flamura Roșie Sascut- ACS Gauss 1-4, Bamirom Dumbrăveni- Viitorul Dămienești 5-2.

Clasament : 1) AFC Bubu 16p. (golaveraj 26-7), 2) AS Negri 16p. (29-11), 3) ACS Gauss Bacău 16p. (19-8), 4) Bamirom Dumbrăveni 15p., 5) CS Faraoani 12p., 6) CSM Moinești 11p., 7) Siretu Săucești 10p., 8) Voința Bacău 9p., 9) Viitorul Nicolae Bălcescu 7p., 10) Flamura Roșie Sascut 4p., 11) Unirea Bacău 3p., 12) Viitorul Dămienești 0p.

Programul etapei viitoare/ sâmbătă, 26 octombrie, ora 11.00 : AS Negri- Bamirom Dumbrăveni, CSM Moinești- AFC Bubu. Ora 15.00 : Viitorul Nicolae Bălcescu- Siretu Săucești. Duminică, 27 octombrie, ora 11.00 : Voința Bacău- ACS Gauss (teren Baza Nautică/ Șerbănești), CS Faraoani- Unirea Bacău. Ora 12.00 : Viitorul Dămienești- Flamura Roșie Sascut.

Seria 2

Rezultatele etapei a șaptea : UZU Dărmănești- AS Măgura Cașin 1-2, Măgura Târgu-Ocna- AS Bârsănești 0-10, Gloria Zemeș- Vulturul Măgirești 0-4, Bradul Mânăstirea Cașin- CS Dofteana 1-4. Voința Oituz a stat.

Clasament : 1) AS Bârsănești 21p., 2) Vulturul Măgirești 15p., 3) CS Dofteana 12p., 4) Gloria Zemeș 9p. (golaveraj 17-13), 5) UZU Dărmănești 9p. (14-15), 6) AS Măgura Cașin 7p., 7) Bradul Mânăstirea Cașin 4p., 8) Voința Oituz 2p., 9) Măgura Târgu Ocna 0p.

Programul etapei viitoare/ sâmbătă, 26 octombrie, ora 11.00 : Vulturul Măgirești- Bdatul Mânăstirea Cașin. Duminică, 27 octombrie, ora 11.00 : CS Dofteana- Măgura Târgu-Ocna, AS Măgura Cașin- Gloria Zemeș, Voința Oituz- UZU Dărmănești. AS Bârsănești stă.