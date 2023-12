Ecoul Sfintelor Sărbători ale Nașterii Mântuitorului se cuibărește în sufletele noastre în fiecare an ca un roi de albine potolite pe crestătura unei crengi în plină vară.

Binecuvântarea Domnului ne adună și acum, de ziua lui Moș Nicolae, când inimile celor mici se deschid spre iubire și mângâiere căre semenii lor.

Și noi, elevii Colegiului Național „Ferdinand I” din Bacău, coordonați de către profesor diriginte Laura Gavriliță, la clasa a VI-a A, în colaborare cu doamnele profesoare Breahnă Oana și Meluță Beatrice, diriginte la clasele a VI-a B și a X-a A, am revenit în locuri cunoscute, la Școala din Hemeiuș, pentru a întâmpina copiii de aici cu daruri, colinde tradiționale acompaniate la acordeon și obiceiuri în jurul bradului etern, împodobit frumos cu steluțe aurii, argintii, beteală și globuri multicolore. Este vorba despre un proiect educațional inițiat acum câțiva ani de un grup de profesori ai Colegiului și ai altor școli din județ, la Hemeiuș fiind coordonat de profesor în învățământul primar, Gabriela Silișteanu.

Și în acest an ne-am bucurat de ospitalitatea gazdei, conducerea și profesorii instituției fiind încărcați de emoție, bucuroși de colindători și cuprinși de mirajul lunii decembrie cu toate surprizele și farmecul ei.

Devenită tradițională, această colaborare dintre cele două instituții de învățământ, sperăm să dăinuie peste generații, să fie valorificată fructuos. Tuturor le dorim multă sănătate, sărbători fericite și un An Nou binecuvântat! La mulți ani!

Prof. dr. Laura Gavriliță